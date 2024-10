Primorac inzistira da nema ništa sporno oko kontroverznog stana u Splitu

Podijeli :

Dragan Primorac odgovarao je danas na optužbe protukandidatkinje Ivane Kekin, ali i na medijske napise o dvjema aferama koje se vežu uz njegovo ime. Njegova je majka kupila gradski stan u Splitu, i to baš onaj u kojem je on bio u najmu, a onda ga prodala za nekoliko puta veću cijenu. Za Primorca, ništa sporno. Kao što ne misli da je išta sporno bilo u skupom uređenju prostorija Ministarstva u vrijeme dok je on bio ministar, a što je na naplatu stiglo 13 godina kasnije.

