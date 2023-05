Proveli smo noć na najvećem hitnom prijemu u Hrvatskoj

Podijeli :

Zdravstvo već dugo grca u problemima. Nakon liječnika koji su se izborili za veće plaće, to isto sada traže i medicinske sestre i tehničari, no zasad vlada ne popušta. U međuvremenu svi oni zajedno rade dalje, vrlo često u itekako izazovnim situacijama. Takvih je najviše, bez sumnje, na hitnim prijemima. Kaotičan je to posao. Kada padne večer, izazov je još i veći. Tko su liječnici, medicinske sestre, tehničari i osoblje jednog od najvećih prijema u Hrvatskoj - onog u KBC-u Zagreb? Provjerite u priči Eme Bašić koja je te naizazvovnije noćne sate provela na tom odjelu.

