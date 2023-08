S govornice u Kninu su poslane jedinstvene poruke Srbiji

Podijeli :

Središnja proslava Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja i ove je godine održana u Kninu na 28. obljetnicu oslobođenja tog grada u operaciji Oluja. No danas u nešto drugačijim okolnostima i to zbog kiše koja je pljuštala od jutra. Cijela je svečanost zato preseljena s Kninske tvrđave na trg u središtu grada. Tamo su pod šatorom na jednom mjestu bili branitelji, ratni zapovjednici, ali i cijeli državni vrh. S govornice su poslane jedinstvene poruke Srbiji, a dogodilo se i ono što se do jučer činilo nemogućim - razgovarali su predsjednik i premijer. Iz Knina izvještava Jelena Bokun.

