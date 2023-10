Sabor ide u ponovnu raspravu o već izglasanom zakonu

Podijeli :

Sabor će ponovno raspravljati o Zakonu o izbornim jedinicama koji je već izglasan. Došlo je do proceduralne pogreške. U Zakonu piše da zakon stupa na snagu 1. listopada, ali u narodnim novinama je objavljen 4. listopada. Za oporbu to je protuustavno i pokazuje sav šlamperaj vladajućih. No oni imaju odogovor: sve bi bilo u redu da je predsjednik države potpisao zakon na vrijeme, ali nije, nego se s oporbom udružio u još jednoj političkoj smicalici.

