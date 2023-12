Član skupštine Dinama otkrio dva glavna izazova s kojima će se klub tek susresti

Podijeli :

Sanjin Strukic/PIXSELL

Od današnje Skupštine Dinama očekuje se zatvaranje jednog poprilično dramatičnog razdoblja u povijesti kluba, a vezano je uz funkcioniranje još iz vremena Zdravka Mamića, po Statutu koji izaziva brojne kontroverze. Po tom Statutu, klubom upravljaju i Izvršni odbor, predsjednik kluba i Nadzorni odbor. Ono što je najviše problema i nezadovoljstva izazivalo je odredba po kojoj se formira nova Skupština na kraju mandata, a nju de facto formira Izvršni odbor kojeg je izabrala prethodna Skupština. Na taj način stvarao se perpetuum mobile protiv kojeg su se bunili mnogi navijači. U sklopu "demokratizacije" Dinama predložen je novi Statut. O novom Dinamovom Statutu u Newsroomu je s Domagojem Novokmetom pričao član Skupštine Mladen Vedriš.

Prijedlog koji je izradila komisija temeljio se na ideji da nova Skupština ima 60 članova i da 28 članova biraju svi članovi kluba, a sljedećih 28 Izvršni odbor tajnim glasanjem, a jednako tako 3 glasa su trebali dobiti i sponzori te jedan Grad Zagreb.

Postavlja se pitanje je li kompromis koji je postignut dovoljan iskorak naprijed za Dinamo.

“Praktički je to taj statut koji je bio pripremljen i koji se trebao usvojiti. Ovo je de facto to. Je li to 28 ili 25, nije velika razlika. Što se tiče sponzora i Grada Zagreba, i jedna i druga lista može bez problema staviti ih unutar svoje kvote, a sam tekst Statuta ostaje očuvan”, kazao je Vedriš.

Kaže da bi danas predmetom rasprave ili usvajanja trebao biti bazični Statut, koji otvara novi odnos.

Osumnjičeni BBB-i vraćaju se u Zagreb. Hoće li u četvrtak moći na Dinamovu utakmicu?

“Taj novi odnos govori da će oni koji su članovi kluba biti neposrednije i znatno više zastupljeni u svim procesima. To se mora prenijeti sutra i na strukturu Izvršnog odbora i Uprave. Izvršni odbor tada bira Upravu kluba koja mora operativno voditi klub. Važan je i Nadzorni odbor koji mora motriti legalitet svih tih postupaka. Možda će na ovaj način ta upravljačka struktura biti bolje formirana, ali za Dinamo ostaju još uvijek dva ključna izazova”, objasnio je.

Dva glavna izazova

Vedriš ističe dva glavna izazova: uspješnost u domaćem natjecanju i Europa i financijska stabilnost.

“Dinamov glavni izvor prihoda je natjecanje u Europi, a stupanj uspješnosti u Europi utječe i na tržišnu vrijednost igrača koji su predmet transfera. Transfer i Europa čine negdje 80 do 85% prihoda kluba, dok je 10 do 15% nešto što se ostvaruje kroz prodaju ulaznica i marketing. Rijetko koji klub u Europi je u toj mjeri ovisan o tekućim prihodima i sezoni, a ne o fiksnom i financijskom okviru”, istaknuo je Vedriš.

Upitan je li spreman podržati zahtjev da se prvo usvoji novi Statut, a onda popuni Skupština, odgovara: “Ja mislim da nakon godinu dana rasprava, takva bojazan ne bi trebala biti u prvom planu. Ne mislim da bi taj redoslijed trebalo mijenjati, ali kad bi bilo drugačije i kad bi se Skupština najprije popunjavala, a onda odustala od Statuta koji je međusobno usuglašen, ja bih rekao da bez obzira na kvazi legalnost takvog postupka, on ne bi imao nikakvu legitimnost i odrazio bi se na daljnja događanja u klubu.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.