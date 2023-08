Stanari gradskih stanova u Zagrebu suočeni s brojnim problemima

Podijeli :

Dio stanara koji živi u gradskim stanovima na području Zagreba, i za to plaćaju najam, imaju golemih problema. Najgore je što im prokišnjavaju stanovi, žive u vlazi, a i u zajedničkim prostorijama su problemi, primjerice - liftovi se svakodnevno kvare pa oni teško pokretljivi ne mogu van. No, kažu kako Grad kao većinski vlasnik nema sluha za to i nitko ne izlazi na teren. Sada ih je uznemirila i najava da bi im cijena najma mogla rasti.

