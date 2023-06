Sudska zapisničarka: Ja sam uzdržavama osoba iako radim

Podijeli :

U N1 Studiju uživo gostovala je zapisničarka s Općinskog suda u Karlovcu i koordinatorica štrajka u Sindikatu državnih i lokalnih službenika i namještenika Dijana Gvozdić. Rekla je da je jedino što im ministar Malenica danas može ponuditi da prekinu štrajk to da prihvati njihov zahtjev o povišici od 300 eura neto. Na njegove najave da se strpe do 1. siječnja 2024. odgovara da je ona strpljena već 19 godina koliko radi na sudu i da službenici ne mogu više čekati jer jedva preživljavaju. "Najgore od svega je što sam ja uzdržavana osoba iako radim. Da moj suprug nije zaposlen ne znam kako bismo preživjeli. Moja zadnja plaća iznosila je 5.500 kuna, to je 730 eura, u to je uračunat i dodatak na radni staž od 19 godina. A samo vrtić za dvoje djece mjesečno plaćam 200 eura" - rekla je Dijana Gvozdić. Sutra na prosvjedu ispred Vlade očekuje tisuće sudskih službenika iz čitave Hrvatske.

