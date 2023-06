Šušković: Tužit ćemo Vladu ako ne plati štrajk

Podijeli :

Nakon prosvjeda pravosudnih službenika gošća Newsrooma bila je predsjednica Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Iva Šušković. Kako je rekla, i dalje očekuju kontraponudu od ministra i dogovor oko povećanja plaća kako bi se štrajk konačno okončao. Apelira i na premijera da razmisli i nešto poduzme, ako to već nije u mogućnosti ministar Malenica. Na pitanje što će biti i hoće li se štrajk nastaviti ako Vlada odluči zaoštriti i prestane plaćati dane u štrajku, Šušković odgovara da će onda uslijediti tužba. Štrajk je, ponavlja, zakonit i to je odlučio sud. Što se tiče Zakona o plaćama za državne i javne službe koji je Vlada uputila u saborsku proceduru, Šušković je rekla da to bez donošenja uredbi neće riješiti ništa, a i nemaju namjeru čekati da sve skupa stupi na snagu. Govorila je i o reprezentativnosti podsjećajući da su upravo zatražili i oko tog pitanja ocjenu ustavnosti. Cijeli razgovor pogledajte u videu.