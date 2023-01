Tica: Prijeti nam duboka recesija, Vlada kasni s mjerama protiv inflacije

Podijeli :

Vladine poteze kako bi suzbila rast cijena i obračunala se s onima koji su ih podizali neopravdano, voditelj SDP-ova Savjeta za gospodarstvo Josip Tica nazvao je promašenim.

Kako je rekao, vlada se stalno bavi posljedicama, a ne uzrocima. Sve skupa je sada dovelo do sveopćeg kaosa u kojem vlada PR manevrima pokušava sanirati situaciju, ali to, uvjeren je, neće postići jer smo ušli u začarani krug iz kojeg se neće izaći na ovakav način. Ako se “pribjegne” kažnjavanju ti isti poduzetnici morat će ponovno dizati cijene, zbog sve niže platežne moći, sindikati će tražiti veće plaće, a onda će se javiti poslodavci koji to neće moći ispuniti.

Nedostaje kaže, pravog dijaloga u kojem bi se dogovorio kako rasporediti teret krize. Najavu da će svoje usluge podizati telekomunikacijske kompanije nazvao je nepoštenim i neodgovornim jer u krizama upravo najveći prežive, a mali propadaju. Naglašava da Hrvatska ima problem s inflacijom i da se debelo kasni s antiinflatornim mjerama te da se pribojava još goreg scenarija koji prijeti, a to je duboka recesija.

Cijeli razgovor pogledajte u videu.

