Tomaševićev projekt za obnovu zagrebačkog vodovoda nije dobio sredstva EU-a

Podijeli :

Već godinama u Zagrebu problemi s neodržavanom i dotrajalom vodovodnom mrežom. A gradonačelnik je baš u predizborno vrijeme često isticao da će to riješiti uz najveću investiciju u vodoopskrbi i odvodnji ikad. Planirao je uložiti više od 320 milijuna eura do 2029. godine, no prije nekoliko dana ostao je bez svega. Njegov projekt nije se uspio probiti ni među 15 najviše bodovanih projekata koji će biti sufinancirani od strane EU, pa se građani pitaju hoće li taj financijski teret pasti na njihova leđa.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.