U posljednjih godinu dana hrana je poskupjela 19 posto: “Životarimo!”

Blagi pad inflacije nakon one rekordne u studenom svakako je dobra vijest. Ali najvažnije je kako se to konkretno odražava na standardu građana. U posljednjih godinu dana hrana je poskupjela 19 posto, a više izdvajamo i za režije, tu su i troškovi stanovanja. Rast plaća to ne prati u dovoljnoj mjeri, a građani se pitaju ima li kraja poskupljenjima ili se u ovoj godini ipak može očekivati stabilizacija.

