Podijeli:







Vlada ne odustaje od uvođenja poreza na ekstraprofit, odnosno poreza na dodatnu dobit kako se službeno zove. Danas je detalje prijedloga predstavio ministar financija, zahvatio bi samo kompanije s prihodima većim od 300 milijuna kuna. Poslodavci su oštro protiv, kažu ovo je kažnjavanje najuspješnijih koji najviše zapošljavaju i investiraju u gospodarstvo. Oporba je na strani poslodavaca. Poduzetnici koji u 2022. isplate dobit najmanje 20 posto veću u odnosu na četverogodišnji prosjek, na svake dvije kune koje povrh toga sebi isplate u džep, državi će morati pokloniti jednu. Odnosi se samo na one najveće, s prihodom većim od 300 milijuna kuna. No, u HUP-u za to imaju samo jednu riječ.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.