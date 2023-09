Podijeli :

Vlada je osigurala 4,5 milijuna eura za ublažavanje posljedica epidemije afričke svinjske kuge. No, uzgajivačima je to slaba utjeha, šteta je višestruka, a najviše boli one kojima je to bio, naravno, jedini izvor prihoda.

