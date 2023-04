Zašto se više nitko ne cijepi?

Podijeli :

Cjepivo protiv covida-19 koje smo nabavili putem Europske komisije i dalje neumorno stiže iako se u Hrvatskoj ne cijepi više gotovo nitko. Dok još čekamo na 6,8 milijuna doza, onih 12,4 milijuna koji su stigli u zemlju bilo su izgleda previše za građane Hrvatske.

Skoro 850 dana nakon što se, tada 81-godišnja, gospođa Branka cijepila protiv koronavirusa – zainteresiranih više nema.

“Prosječno tjedno dolazi do 50 ljudi maksimalno, interes je znatno opao međutim najčešće nam dolaze ljudi koji se cijepe ili zbog putovanja u inozemstvo jer mnoge zemlje još uvijek traže dokaz cijepljenja za ulazak u zemlju”, objašnjava Mirjana Lana Kosanović Ličina iz NZJZ-a Dr. Andrija Štampar.

U Hrvatsku je do sada stiglo 12,4 milijuna doza – naručeno je još šest i pol. U skladištu je tri milijuna doza koje čekaju da se iskoriste. U suprotnom čeka ih ista sudbina kao i milijun i 100 tisuća cjepiva koje je donirano – ili 1,7 milijuna doza koje su uništene zbog isteka roka trajanja.

“Ja mislim da su i druge zemlje isto previše naručile, previše imale za svaki slučaj. Mislite da onda novac nije bačen u vjetar? Ne, nije, nije to namjera nikoga da previše naruči nego tak se dogodilo, a šta bi se dogodilo da je falilo 500 tisuća”, govori nam Željko iz Zagreba.

“To je kriv gospodin Plenković, koji su naručili toliko. Još da nisu davali okolnim zemljama još bi više bilo viška toga. On je to davao šakom i kapom, kao da humanitarnu akciju radi na račun nas”, govori nam Safet.

“Farmaceuti moraju da rade, moraju da prodaju, nisu dobili džabe, moraju da zarade to je normalno, uvijek ima viška – u svemu”, razmišlja Draško.

Do sada je potrošeno 5,3 milijuna doza cjepiva protiv covida, a prema posljednjim dostupnim podacima prošlog se tjedna cijepilo tek 93 građana od čega 24-ero prvom dozom. Koliko nas to sve košta – tajna je jer tako stoji u ugovoru s proizvođačem, no stručnjaci napominju da je pad broja zaintersranih za cijepljenje očekivan.

“One varijante koje cirkuliraju ovoga trenutka i koje su cirkulirale i proteklu godinu su prvenstveno opasne za ljude koji imaju više kroničnih bolesti i za jako stare pa je logično da ako jednu bolest ne doživljate jedanko opasno kao što ste je doživljavali prije interes za cijepljenje je opao, a ne zbog toga što manje vjerujemo u sigurnost tih cjepiva”, govori Goran Tešović iz Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević.

Iako je riječ o ogromnim količinama cjepiva koje ostaje neiskorišteno, u HZJZ-u kažu da smo dobro prošli jer nam je bilo namijenjeno 40 milijuna doza prema broju stanovnika.

“Radimo ono što je najviše u interesu Hrvatskih pacijenata, ali nažalost ugovori koji su potpisani su obvezajući. Moramo se ponašati kako se u kulturnom svijetu ljudi ponašaju, ako smo sklopili ugovor u tom slučaju možemo jedino u pregovore, a ne možemo od njih odustati”, kaže ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

Svjetska zdravstvena organizacija do ljeta bi trebala proglasiti službeni kraj pandemije, a hrvatski zdravstveni sustav bi zbog milijuna doza cjepiva koje još nisu ni stigle mogao trpjeti financijske posljedice.

