Istarski ipsilon

Andrej Plenković: Tunel Učka je arterija. On je pulsirajuća poveznica

N1 Hrvatska
25. ruj. 2025. 15:03
Predsjednik Vlade Andrej Plenković u Pazinu je nazočio svečanoj sjednici Županijske skupštine povodom obilježavanja Dana Istarske županije. Potom je sudjelovao na svečanosti puštanja u promet obnovljene cijevi tunela Učka.

"Tunel Učka je arterija. On je pulsirajuća poveznica. Sada će se od Rijeke do Pule doći za sat vremena. To je sjajna novost za sve, za posjetitelje. Do kraja 2026., kada će posljednja dionica biti gotova, dovršit ćemo spajanje Istre s mrežom hrvatskih autocesta", kaže premijer Andrej Plenković.

"To radimo da omogućimo ravnomjeran razvoj svim regijama Hrvatske, to je politika naše Vlade. Drago nam je da smo to radili u partnerstvu sa županijama, ali i s hrvatskim tvrtkama", dodao je.

"Posebno me veseli nastavak suradnje kroz ovaj tip javno-privatnih projekata. Ovih 30 godina kada se podvuče, to je jedan veliki plus. Sve je to u vlasništvu Hrvatske. Postoji ambicija da istarski ipsilon pretvorimo u iks."

"Hvala ministru Butkoviću i svima vama koji ste ovdje. Sjajno je periodično dolaziti ovdje", zaključio je Plenković.

Andrej Plenković

