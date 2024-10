Afrički pijesak pred vratima, ponovno ćemo gledati žuto nebo

Podijeli :

Jurica Galoic/PIXSELL

Pročitajte vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Afrički prijesak ponovno stiže u Hrvatsku.

Po visini se nastavlja pritjecanje toplog zraka iz sjeverne Afrike tako da će se krajem tjedna atmosfera zamutiti i obojati žutim tonovima afričkog pijeska.

Nad srednjom Europom je polje povišenog tlaka zraka anticiklone, a ciklonalni vrtlozi nalaze se nad Baltikom i pred zapadnom obalom Europe nad Atlantikom. Uragan Leslie nad Atlantikom premjestio se prema sjeveroistoku oslabio i kao oluja na polarnoj fronti približava se zapadnoj obali Europe. Manja količina nestabilnog zraka zadržava se južno od Alpa nad sjevernom Italijom te uzrokuje povećanu naoblaku na sjevernom Jadranu.

Danas će vrijeme biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Više naoblake uz mogućnost za slabu kišu mjestimice prognoziramo na Kvarneru i u Gorskom kotaru. Na srednjem i južnom Jadranu sunčano uz slab maestral. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od 16 do 21, na Jadranu od 20 do 24.

Do sredine tjedna stabilno vrijeme s jutarnjom maglom u unutrašnjosti uz jutarnje temperature od 5 do 9C, na Jadranu vedro i tiho uz temperature od 13 do 16C, tako da će mjestimice na sjevernom Jadranu ujutro biti smanjena vidljivost zbog sumaglice.

Tijekom dana sunčano uz najviše dnevne temperature u unutrašnjosti oko 20, a na Jadranu do 26.

