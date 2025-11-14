Agencija za istraživanje nesreća objavila rezultate istrage o padu turskog zrakoplova

"Dana 13. studenog 2025. godine oko 16:53 sati prema lokalnom vremenu, prijavljen je pad zrakoplova Air Tractor AT 802A, oznaka zrakoplova OR 2025, kod mjesta Krivi Put, a koji je letio na kružnoj ruti iz Zračne luke Rijeka prema Zagrebu i natrag. U zrakoplovu se nalazila jedna osoba, državljanin Republike Turske i Republike Bugarske, a koji je smrtno stradao", stoji u priopćenju, gdje se nastavlja: