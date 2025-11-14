Agencija za istraživanje nesreća objavila rezultate istrage o padu turskog zrakoplova

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom promet (AIN), provela je istragu povodom pada turskog zrakoplova Air Tractor AT 802A kod Senja.
"Dana 13. studenog 2025. godine oko 16:53 sati prema lokalnom vremenu, prijavljen je pad zrakoplova Air Tractor AT 802A, oznaka zrakoplova OR 2025, kod mjesta Krivi Put, a koji je letio na kružnoj ruti iz Zračne luke Rijeka prema Zagrebu i natrag. U zrakoplovu se nalazila jedna osoba, državljanin Republike Turske i Republike Bugarske, a koji je smrtno stradao", stoji u priopćenju, gdje se nastavlja:
"Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu o događaju je obaviještena odmah po događaju od strane OKC-MUP i u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 996/2010 pokreće sigurnosnu istragu."
Istražitelji zrakoplovnih nesreća Agencije izašli su na teren te je u tijeku provođenje očevida. Daljnja istraga je u tijeku.
"Nakon završene sigurnosne istrage, rezultati će biti javno objavljeni na web stranicama Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu www.ain.hr u obliku Završnog izvješća o predmetnoj nesreći", dodazno navodi AIN.
