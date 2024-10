Analitičar: Alkemičari su uspjeli pretvoriti vrijednost 100 eura u vrijednost 100 kuna

Podijeli :

Igor Kralj/PIXSELL

Politički analitičar Anđelko Milardović gostovao je u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je razgovarao o odnosu između Vlade i predsjednika Republike te ostalim političkim aktualnostima.

Anđelko Milardović odgovorio je na pitanje u kojem smjeru ide Hrvatska: “Otvorena je snažna konfliktna linija unutar grane izvršne vlasti i kako se približavaju predsjednički izbori ta će retorika sve više jačati na tragu radikalizacije konfliktne linije. Na trenutke mi se čini da je unutar izvršne vlasti jedan tip građanskog rata. Ta atmosfera se prenosi na cijelo društvo, većina građana je zbunjena i ne može vjerovati vjerovati što vidi. Teza o dvije Hrvatske doista postoji, ima svoje uvjerenje u virtualnoj i realnoj. Realna ima svoje uporište u svakodnevnom životu gdje svatko može svjedočiti da je njegov život u oprečnosti naspram one virtualne Hrvatske koja se plasira preko medija i PR agencija.”

“Želi uvjeriti građane kako je život bolji nego što je”

Plenković: Do kraja mandata prosječna plaća 1600 eura, a minimalna od Nove godine 970

“Virtualna Hrvatska utemeljena je u ideji moći, ona ima kapital, ima medije, ima PR agencije i oblikuje javno mnijenje na način da želi uvjeriti građane kako je život bolji nego što je”, dodao je.

Analitičar je objasnio radi li se o teoriji zavjere: “Nije teorija zavjere, nego to su paralelni svjetovi. Ja sam sada opisao kako funkcioniraju paralelni svjetovi. Paralelni svjetovi su na razini održavanja egzistencije, jer netko sa 400, 500 eura ne može ništa. Dok smo ljetos svjedočili enormnom povećanju plaća političke elite, to je išlo na koliko? Na 50, 60, 70 posto, bespravno, beskrupulozno, neetički itd. Pa i ti ostali ljudi imaju svoju djecu, imaju obitelji, imaju svoje individualne živote pa ne mogu živjeti u ekonomiji koja ima alkemijske elemente. Ja bih ovdje kritizirao jedan taj alkemijski trenutak gdje se prilikom uvođenja eura dogodilo i nakon uvođenja eura dogodilo da su alkemičari uspjeli pretvoriti vrijednost 100 eura u vrijednost 100 kuna, mislim na kupovnu moć”, naveo je.

“Što ste mogli kupiti nekada, a što možete danas?”

“Čak sam to pitanje postavio guverneru Hrvatske narodne banke, nisam dobio nikakav odgovor. Ovo što ja sad govorim, to je empirija, to je iskustvo, to nije virtualna stvarnost. Virtualna stvarnost je ovo što nam govore, kako standard raste i tako dalje. Realni svijet je kad dođete na bankomat, uzmete 100 eura pa usporedite ili sjetite se što ste mogli kupiti nekad za 100 eura, što možete kupiti danas”, istaknuo je Milaradović

Povjerenstvo otvorilo predmet o slučaju Plenkovićevog i Milanovićevog korištenja državne vile

Analitičar je naveo da u Hrvatskoj vlada ekonomski politički model: “Zalažem se za drugu tranziciju, i ekonomsku i političku. Koje su sastavnice loto modela? Prva sastavnica su fondovi ili prvi stup te ekonomije i društva, fondovi, oni neće biti vječni. I pitanje koje se treba javno postaviti, što poslije? Dan poslije. Drugi stup su doznake, one su isto varijabilne, zato što ako ide rođacima u svijetu, doći će i nama ovdje. I treći stup te loto ekonomije je turizam. On je kao grana atraktivan, profitan je i to je u redu, ništa protiv turizma u tom smislu, ali moramo vidjeti njegovu sociološku dimenziju. Sociološka dimenzija se temelji na ideji rizika. Koji su to rizici? Pandemije, ratovi, geopolitičke promjene, ekonomske krize, političke krize, klimatske promjene.

Odgovorio je na pitanje koji bi model Hrvatska trebala primijeniti: “To je model četiri stupa koji zagovaram. Prvi stup su tehnologije, naravno tehnologije podrazumijevaju obrazovanje, stjecanje znanja i primjenu znanja na različitim područjima. Mislim da je taj prvi stup kompatibilan globalnom informacijskom društvu i dobu 21. stoljeća”

“Drugi stup je energetika, treći stup je hrana i četvrti stup je turizam. Komparacija ova dva modela kada je riječ o demografiji je sljedeća: u ovom modelu loto ekonomije ili kockarske i alkemijske ekonomije veća je šansa za daljnje demografsko urušavanje društva i iseljavanje”, dodao je.

