Bivši ministar obrane: SAD transformira svoju vojsku, evo u što moramo ulagati

Bivši ministar obrane Ante Kotromanović komentirao je u N1 Studiju uživo s Natašom Božić aktualne teme.

U Ukrajini se kaže Kotromanović “vodi drugačiji rat”.

“Uvijek su kopnene vojske bile te koje su odlučivale rat. Sada SAD radi kompletnu transformaciju svojih snaga. Ono što su radili protiv talibana nije bio pravi rat. Ovo je pravi rat. Ozbiljno se tuku dvije moderne sile. Mi moramo proučavati i izvlačiti nova iskustva iz tog rata i ulagati u novo topništvo, dronove, protuoklopne sustave…”, kaže Kotromanović, naglašavajući potrebu ulaganja u PZO sustave.

“Avione bih sada stavio na zadnje mjesto. Rusi imaju tisuće aviona, a nikad nisu uspjeli ostvariti dominaciju nad ukrajinskim nebom”, kaže.

“Svako je vrijeme novo doba, političari moraju sazrijevati, ponašati se kao vojnici u ratu i biti spremni na sve izazove. Ti ljudi su pravi političari, oni koji su svjesni, koji će osjećati opasnosti i reagirati na pravi način”, kaže.

Što od nabrojanog, potrebnog oružja ima potencijal za proizvodnju u Hrvatskoj? “Mi nemamo ništa. Mi ne možemo proizvesti protuoklopnu raketu jer nemamo sposobnosti. Ja bih radio tako da kupimo raketu u Izraelu, dovedemo stručnjake iz Končara i idemo je kopirati i napraviti nešto za vlastite potrebe. Moramo prepoznati koje su ključne stvari koje u slučaju sukoba trebamo imati na svom teritoriju”, govori bivši ministar.

On kaže kako ministarstvo obrane godišnje izdvaja milijune eura za startupove. “Možda se neće dogoditi ništa, ali negdje će nešto pokupiti, vrhunsko. A kod nas je to kriminal. Da to radimo kod nas, vrištali bi novinari. U svakoj ozbiljnoj zemlji država mora podupirati određene segmente koji su važni”, govori.

