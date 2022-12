Argentina u deliriju: Svjetski prvaci stigli u domovinu, sprema se spektakl

U noći s ponedjeljka na utorak u Buenos Aires su sletjeli novi svjetski prvaci, nogometaši Argentine, koji su svojoj domovini donijeli treći naslov prvaka u povijesti.

Od trenutka kada je Gonzalo Montiel postigao pogodak iz jedanaesterca i time osigurao Argentini naslov svjetskog prvaka ne prestaju golema slavlja diljem Argentine, a dakako da su najveća ona u glavnom gradu Buenos Airesu gdje se tijekom utorka očekuje nevjerojatni doček i susret navijača i samih nogometaša.

Argentinska vlada utorak je proglasila državnim praznikom, a nogometaši su doletjeli sa zrakoplovom na kojem su se isticale slike dvojice nogometaša, Lionela Messija i Angela Di Marije, strijelaca tri pogotka tijekom 120 minuta finala protiv Francuske.

This is Argentina at 4 am



Beautiful scenes 😍 pic.twitter.com/wx6Y250iTm