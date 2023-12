Benčić otkrila kako bi smanjila moć Vujnovcu ako Možemo dođe na vlast

Podijeli :

Predsjednica Kluba zastupnika Možemo! Sandra Benčić u N1 Newsroomu s Ankom Bilić Keserović komentirala je prosvjede seljaka u Slavoniji, ali i općenito životni standard građana te aktualnu politiku koju smatra odgovornom za situaciju.

Hoćemo li dobiti novog Ivicu Todorića? “Pavao Vujnovac dolazi u poziciju da postane toliko velik da ne smije propasti”

Ipak, dojam je da ovakvi prosvjedi slabe poziciju HDZ-a u Slavoniji i da to može ići na ruku oporbenim strankama kao Možemo.

“Ne može nam ići ništa na ruku ako građani u dijelu zemlje koji je pogođen svim mogućim krizama, od rata do danas, pate i ugrožena im je egzistencija. Sigurno je da im ovo ne ide u prilog, to je točno, ali postoje nam draži i bezbolniji načini za smanjivanje moći HDZ-a”, kazala je Benčić pa nastavila:

“Afrička svinjska kuga je izrazito zarazna i evidentno je da država nije reagirala na vrijeme, niti je spriječila šverc iz drugih zemalja. Čini mi se da je ovo bila kap koja je prelila čašu dugotrajnog zanemarivanja Slavonije. Ugroženi su trgovačkim lobijima i ono što je trebala biti domaća proizvodnja, uništilo se unazad 25 godina. Svima je dosta.”

Kad se gleda programe političkih stranaka, hrvatska sela su na kraju lista. Kako Možemo stoji po tom pitanju?

Hoće li Pavao Vujnovac postati moćniji od Vlade?

“Evo što smo napravili u Zagrebu, koji je urbano područje. A može se napraviti i za lokalnu poljoprivredu. Uspostavili smo zelenu javnu nabavu, a počet ćemo s vrtićima i školama. Cilj je da sve javne ustanove nabavalju hranu od lokalnih poljoprivrednika, a to podrazumijeva prsten oko Zagreba. Sve kako bismo im osigurali tržište, ali i da mogu planirati proizvodnju pet do deset godina unaprijed. A mi s njima možemo planirati infrastrukturu”, istaknula je Benčić pa dodatno objasnila:

“Time favorizirate lokalnu proizvodnju. Ako ponudite dobru cijenu, što mislim da treba, svima će biti u interesu uključiti se. To je “win win win win” situacija. Ako si i platio malo više, više i dobiješ. Mi bismo to željeli postići na razini cijele Hrvatske.”

No, kako oživjeti Slavoniju i njenu proizvodnju?

Seljaci bijesni nakon sastanka: “To je bio kokošinjac! Pozivam ljude na neposluh!”

“Vratili bismo plansku poljoprivredu. Ne postoji zemlja na svijetu koja ne planira poljoprivredu. Fora da to može regulirati tržište je glupost na koju je HDZ pao pa to proveo i uništio naše selo, poljoprivredu i šansu biti prehrambeni suvereni ili barem imati za naše potrebe. Pa svako ljeto imamo ogromno tržište, to treba iskoristiti.”

Napomenula je i da nije moguće vratiti ljude silom na selo, već kroz prilike koje se nude.

“Kod nas se poljoprivreda premalo povezuje sa znanstvenom zajednicom, koja radi jako puno u smislu razvoja tehnologija”, kazala je Benčić i dodala da to ne znači ukidanje tradicije kao što je kolinje.

Šef svinjogojaca: Premijeru poručujem da ispoštuje dogovor, a seljacima da budu strpljivi Pavasović Visković: Umjesto Todorića dobili smo puno većeg i toksičnijeg poduzetnika, a to je Pavao Vujnovac

Problem je što uvoz nije na razini. Benčić za to krivi ponajprije Ivicu Todorića i njegov Agrokor, čiji je slijednik Fortenova, a samim time odsad potencijalni krivac može biti i Pavao Vujnovac. No, trenutno je dinamika takva da Vujnovac jest gdje jest i s dolaskom nove vlasti ne može ga se maknuti.

“Ne možemo ga maknuti, to je privatna tvrtka i to je tako. Ali, ono što možemo raditi jest mijenjati strukturu i način otkupa i plasmana proizvoda. Nikome se više ne smije dozvoliti takva koncentracija moći kakvu je imao Todorić, a Vujnovac sad ima i veću”, naglasila je Benčić.

Na kraju, komentirala je moguće koalicije s manjim strankama, isključujući one desno orijentirane. Reformisti, IDS, HNS, Socijaldemokrati…

“Stvari su takve da ako je javni interes u pitanju i možete ostvariti suradnju, da, moraju se moći dogovoriti. Zato smo rekli da sve od centra prema lijevo dolazi u obzir. To vidimo kao politički prostor na kojem se neki minimalni konsenzus oko nužnih reformi i podizanja kvalitete života mogu postići. Zato s Mostom mislimo da se ne može, ne jer su izvan centra nego jer potiču podjele, oslanjaju se na strahove i raspiruju ih, nekad se okreću i mržnji… To je stranka koja je dobila podršku kroz antikorupcijsku agendu i borbu protiv HDZ-a, ušla je u koaliciju s HDZ-om. I onda se to ponovilo. Toliko o njihovoj dosljednosti, zaključila je Sandra Benčić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Benčić: “Je li premijer lagao? Ako nemaju što skrivati, mogli su to objaviti” Tko može protiv Plenkovića? “Benčić je nebitna, a da je Grbin pametan…”