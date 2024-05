Bivši hrvatski nogometni sudac šest dana ostao “zarobljen” na punionici

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Dugogodišnji ravnatelj lovranske Ortopedske bolnice i bivši nogometni sudac dr. Damir Matovinović, doživio je neugodno iskustvo tijekom punjenja svog električnog Subaru Solterra.

Naime, Matovinović je na putu iz Rijeke za Zagreb stao na odmorištu Kupjak, bivša Ravna Gora, gdje se nalazi Mol Plugee punionica električne energije za auto snage 150 kW.

“Imam njihovu aplikaciju za punjenje, a iako sam imao relativno dovoljno pohranjene energije u bateriji, odlučio sam obaviti punjenje kako mi ujutro prva briga ne bi morala biti – brzo do najbliže punionice. Često putujem na relaciji Rijeka – Zagreb, tako da imam dosta iskustva s kvalitetom i brzinom punionica. Nije bilo ni najmanje sumnje kad sam se prikopčao, da bi nakon nekoliko minuta dotok energije stao”, prepričava Matovinović za Novi list.

S obzirom na to da se priključni kabel zaglavio, otišao je do osoblja crpke, kako bi ga se pokušalo osloboditi i nakon resetiranja sustava nastaviti punjenje. No to se nije dogodilo.

“Otišli smo do auta, no sve skupa nije slutilo na dobro. Činilo nam se da je kabel bio stopljen s ulaznim punjačkim dijelom auta tako da je trebalo pozvati ozbiljnu servisnu pomoć”, govori Matovinović i nastavlja:

“Problem je bio u suprotnoj strani. Bez nje se moj automobil nije mogao odlijepiti od stanice za punjenje. Zvao sam korisničku podršku ukupno 16 puta. Krenule su telefonade. Bez ikakvog uspjeha. Pretpostavka je bila da je došlo do strujnog udara kad se zbog naglog dotoka prevelike energije zagrijalo i stopilo plastične dijelove, kabel i moj auto bili su vezani kao pupčanom vrpcom.”

Njegov je Subaru na Ravnoj Gori ostao punih šest dana. Šteta se sada broji u tisućama eura, a Matovinović je najavio da će odštetu, kao i namirenje ostalih troškova, tražiti sudskim putem.

“Ne znam što reći. Jako sam iskusan vozač, iza mene je više od pola stoljeća za volanom, a i električni automobili mi se dopadaju. Zbog ekologije, ali i dinamike kao i mnogih drugih prednosti koje donose. Na žalost, za punionice se jako teško mogu naći takve riječi.”

