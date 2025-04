Božinović: Naš stav o reformi izbornog zakona u BiH se sigurno neće mijenjati

Podijeli :

Matija Habljak/PIXSELL

Cilj Hrvatske jest ravnopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, a njezino stajalište da je potrebna izmjena izbornog zakona je jasan i "sigurno se neće mijenjati", kazao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

“Ono što nam je cilj na nacionalnoj razini, to je ravnopravnost Hrvata. Tu se vode i određeni razgovori oko izbornog zakona i tu je naša pozicija jasna. Sigurno je da se ona neće mijenjati”, poručio je Božinović nakon sjednice Predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice.

“Treba sad vidjeti sve ovo što se događa u BiH, a događa se dosta toga i (treba vidjeti) kako poslati našu temeljnu poruku, a to je jednakopravnost konstitutivnih naroda, podrška cjelovitoj BiH, s dvama entitetima i naravno stabilnost u regiji”, dodao je Božinović.

Ustavni sud BiH poništio izborni zakon Republike Srpske zbog kršenja državnog ustava

Dom naroda parlamenta BiH nije u petak odlučivao o izmjenama izbornog zakona koje je predložio HDZ BiH jer je sjednica prekinuta nakon kaotične i uvredama ispunjene rasprave o dnevnom redu i o tome tko krši poslovnik, nakon čega su bošnjački zastupnici srušili kvorum.

Hitna sjednica Doma naroda sazvana je na zahtjev zastupnice HDZ BiH Marine Pendeš, koja je u parlamentarnu proceduru uputila prijedlog po kojemu bi se izborni zakon BiH izmijenio u dijelovima koji se odnose na način biranja člana Predsjedništva BiH iz reda Hrvata te imenovanja članova Središnjeg izbornog povjerenstva (SIP).

Božinović je komentirao i nadolazeći posjet premijera Andreja Plenkovića gospodarskom sajmu u Mostaru u utorak, kazavši da će “tijekom tog putovanja iskoristiti činjenicu da može razgovarati s dionicima politike u BiH”.

“Imat će sastanak mislim i s predsjednicom Vijeća ministara, gospođom Bojanom Krišto, s predstavnicima Hrvatske demokratske zajednice. Prvi i osnovni motiv je da se iz prve ruke dobije brifing i jedno razmišljanje o aktualnoj situaciji u BiH”, pojasnio je ministar.

Na pitanja novinara o tvrdnjama čelnika bosanskih Srba Milorada Dodika da razmatra vojni savez s Mađarskom i Srbijom, ministar je kazao da su to “izjave, (a) izjave uzimamo u obzir, o njima razmišljamo”.

“Ali ne bih ništa tu prejudicirao ni da će se takvo nešto dogoditi. Pogotovo kad govorite u kontekstu nekakvih saveza”, rekao je Božinović.

Dodik u BiH ima status bjegunca jer je za njim raspisana interna tjeralica i određen mu je jednomjesečni pritvor nakon što se odbio odazvati na poziv tužitelja za saslušanje u sklopu istrage zbog rušenja ustavnog poretka.

Ministar je komentirao i carine koje je gotovo svim državama uveo američki predsjednik Donald Trump, rekavši da Europska unija “mora donijeti odluke brzo, one moraju biti jasne i mora čvrsto stati iza europskih kompanija, europske industrije”.

Božinović se pohvalio europskom povjereniku: U Hrvatsku ušlo 70 posto manje ilegalnih migranata

“Po meni je najvažnije ne pokazati slabost, a odgađanje nekih odluka bi upravo moglo biti na tom tragu, bez obzira jesu li one provedive odmah isti dan, ali mislim da poruke moraju biti i više nego jasne. Mislim da su poruke koje dolaze iz Bruxellesa upravo na tom tragu”, rekao je ministar.

Dodao je da Europa ima “snage i dovoljno kapaciteta da se adekvatno suprotstavi”.

“Najbolje bi bilo da toga nema, da ako je bilo disbalansa u međunarodnoj trgovini ili ih ima, da se to rješava pregovorima. Imamo za to i multilateralne okvire kao što je Svjetska trgovinska organizacija. (No,) ako smo već suočeni s unilateralnim potezima vezano za uvođenje carina državama članicama EU-a, Unija mora na to pronaći i objaviti odgovor”.

Odgovarajući na pitanje novinara o tome trebaju li hrvatski gospodarstvenici biti zabrinuti zbog carina, kazao je da “još nema nekih naznaka zbog čega bi trebalo biti naročito zabrinut”.

“Ali generalno ova situacija nije dobra. Znate da je naša razmjena sa Sjedinjenim Američkim Državama negdje na razini milijardu i 600 milijuna (eura) … Dakle, to nije nešto s čime se Hrvatska ne bi mogla nositi ako bude potrebe, ali je problem ako se odjednom nađu pogođenima i one države koje su za hrvatsko gospodarstvo puno važnije, a to su znamo i sami najveće države članice EU-a, pogotovo Njemačka i Italija”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Njemačka ministrica: U Banjoj Luci su mi prijetili Dodikovi ljudi Hoće li doći do sukoba ove dvije zemlje? I jedna i druga strana jačaju vojsku