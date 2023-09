Čačić o ministrovoj imovinskoj kartici: “Pa nije on Musk. On je Grlić Radman”

Podijeli :

Čelnik Reformista Radimir Čačić u N1 Dnevniku komentirao je peti paket Vladinih mjera s naglaskom na položaj u kojem se nalaze hrvatski umirovljenici.

“Svaka lipa, pa i cent, je dobrodošao. Međutim, te mjere su na tragu svih dosadašnjih. Imali smo ih, po istom konceptu, četiri prije ovih i najgori smo od zemalja eurozone. Ne vidim da ni nakon ovoga bude drugačije jer ako se četiri paketa pokazalo najneuspješnijima, ne vidim da peti bude drugačiji kad je na istom modelu”, kazao je Čačić i nastavio:

Vladine mjere? “Ne želim biti građanin države koja će me tretirati kao sirotinju”

“Vrlo loše, promašeno, jedan marketinški igrokaz, koji Vlada dobro prodaje s obzirom da joj rejting ne pada. Dok u ovoj zemlji sve drugo pada. Osim inflacije. Što ne valja? Velik dio našeg stanovništva su umirovljenici. Oni su u europskim zemljama pretežno dobili 13. mirovinu, u Španjolskoj i Austriji 14., sve da bi se suzbilo ovaj udar. U Plenkovićevoj vladi, i bez rata u Ukrajini, umirovljenici su… što krivo kaže Milanović da su bili na istom gdje su bili, pali. Za vrijeme Milanovića su mirovine u odnosu na plaće bile 43 posto, sad su 35 posto. Znači, Milanović je doista lagao.”

Upitno je samim time je li im dosta jednokratna mjera.

“Za dio umirovljenika je ona uvredljiva”, bio je jasan lider Reformista.

Između trgovaca, poduzetnika i Vlade je pak bilo svađe u prošlosti, a sad svjedočimo skladu, unatoč spuštanju cijena nakon intervencije, odnosno, sastanka.

“Tako nešto je potpuno razumljivo. O čemu se radi… Prije ste imali osam ili devet prehrambenih proizvoda, sad nekih 30. Onda je bilo protesta, sad oduševljenje. Zašto? Završila je sezona. Što se prodalo se prodalo. Naše interno tržište bez turista ne može izdržati te cijene i trgovci su toga svjesni”, izjavio je Čačić pa se nasmijao na opasku premijera i ministra Davora Filipovića da cijene padaju zbog dogovora Vlade i trgovaca:

Liderica nove stranke umirovljenika: Ovo su jedina tri načina za rast mirovina

“To je tako glupo da ne mogu vjerovati da su to rekli. Trgovci su zaista prihvatili limitirati cijenu s 31.12.2022. Već sam dao primjer, u jednom lancu sam kupio gauda sir za šest eura kupio prije tjedan dana, a u Vladi tvrde da se spušta s devet na šest. Znači, trgovci već imaju te cijene. Zato, ovo je fantastičan igrokaz koji svima odgovara. Vlada prodaje maglu, ne prvi put. Trgovci pak djeluju kao da su susretljivi, nakon što su napunili džepove, nikad im nije bilo bolje, ako gledamo profitne stope. Svima to odgovara, nitko ne želi u sukobe… Da sam trgovac, tako bih i ja radio, ali da sam Vlada, ne bih imao obraza tako bezočno prodavati maglu.”

Nije to jedina goruća tema. Oporba je želi opoziv ministra vanjskih i europskih poslova Gordana Grlića Radmana jer u imovinskoj kartici nije naveo 2,11 milijuna eura koji su mu sjeli na račun od dividendi zbog poslovanja tvrtke Agroproteinka, u kojoj ima 20 posto udjela. Doduše, s naglaskom da je upravljačka prava po preuzimanju ministarske fotelje prebacio na odvjetnički ured.

“Nisam siguran da nije primijetio dva milijuna eura na računu. Nije on Musk nego Grlić Radman. Ali da je zaboravio, ne bih rekao. Rekao bih da je zaboravio nego se nije s tim bavio, prepustio je to odvjetnicima ili računovodstvu. Ispunjavanje imovinskih kartica nije jednostavan posao, dosta je ozbiljan. Ali, moraš ga obaviti. Zato, preporučam ovoj i svakoj vladi neka zaduže konzultanta koji će to profesionalno obaviti pa se ovakve stvari neće događati. Bez obzira, ovo je nešto što pokazuje neodgovornost i da ima ozbiljnih razloga za davanje ostavke. Dodatna tema je da ta tvrtka ostvaruje dobit od ekskluzivnih ugovora s državom. Iz mog iskustva, ako si ministar, a radiš s državom, ni na kakav način to ne može biti dobro”, zaključio je Radimir Čačić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Oporba pokreće opoziv Grlića Radmana: “Kako te nije sram?” Poslodavci žele da Vladine mjere ostanu: “Ovdje nije riječ o subvencijama” NASA objavila izvještaj o NLO-ima, evo što piše u njemu