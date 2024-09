Dopunsko zdravstveno osiguranje u HZZO-u isto, neki privatnici digli cijene

Podijeli :

Emica Elvedji/PIXSELL

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) za sada neće podizati cijenu police dopunskog zdravstvenog osiguranja koja ostaje za sve osiguranike 9,29 eura mjesečno dok su privatnici dijelom poskupjeli, a cijene njihovih polica kreću se od 7 do 37 eura, ovisno o dobi i paketu usluga.

U HZZO-u kažu da imaju 2.146.169 aktivnih polica dopunskog zdravstvenog osiguranja, od toga 1.588.793 polica uz plaćanje, te 557.376 polica na teret sredstava državnog proračuna.

Ističu i da bilježe sve veći broj osiguranika budući da su zadržali istu cijenu, za razliku od privatnih osiguravatelja koji su krajem prošle godine najavljivali povećanje cijene police dopunskog zdravstvenog za više od 20 posto.

Dopunsko osiguranje za starije triput skuplje: Evo koliko naplaćuju razna društva

“HZZO za sada nema razloga za promjenu cijene police dopunskog zdravstvenog osiguranja i ona ostaje nepromijenjena. Zadnji puta cijena je mijenjana 2013. godine”, ističu.

Privatne osiguravajuće kuće najavljivale su da će podići cijenu police u direktnom obraćanju klijentima, ovisno o tome kada pojedinom osiguraniku istječe polica. Kao razlog naveden je porast troškova zdravstvenih usluga povezan sa zakonskim izmjenama početkom nove godine.

Porast troškova od 1. siječnja

Od 1. siječnja na snagu su stupile izmjene Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju koje su donijele poskupljenja participacije za sve koji dopunsko nemaju pa je najmanja participacija poskupjela 33 posto, a maksimalna se udvostručila na 530,89 eura.

HZZO je početkom ožujka poskupio cijene usluga tako da oni koji nemaju dopunsko moraju plaćati skuplje cijene pregleda, dijagnostičkih postupaka, kao i bolničko liječenje. Tako je za dijagnostičko-terapijske postupke (DTP) cijena povećana s 9,30 na 10,20 eura, a za dan bolničkog liječenja s 20 na 22 eura.

U zdravstvenoj administraciji krajem prošle godine poručili su da participacije poskupljuju s namjerom da se više osiguranika odluči uzeti dopunsko preko nacionalnog osiguravatelja. No cijene police za mlade ljude i dalje su niže kod privatnika, dok je za starije građane povoljniji HZZO koji nema dobna cjenovna razgraničenja.

HZZO: Doplata za lijekove ovisi o farmaceutima, a ne o nama

Oni koji nemaju dopunsko, zakonski su obavezni sudjelovati u troškovima zdravstvene zaštite u visini od 20 posto pune cijene.

Sve te troškove pokrivaju police dopunskog zdravstvenog osiguranja koje su kod privatnih osiguravatelja prilično šarolike, te imaju i dodatna pokrića. Primjerice, mogu uključivati pokriće troškova lijekova s B liste (lijekovi na recept uz nadoplatu), kućnu njegu ili bolničku naknadu.

Prema podacima web servisa kompare.hr, cijena najpovoljnije police privatnog dopunskog zdravstvenog osiguranja iznosi 8,63 eura mjesečno za 50-godišnjaka. Uz puno pokriće participacije, osiguranik dobiva osiguranje bolničke dnevnice (13,27 eura po danu) i pokriće troškova kućne njege. Daljnje cijene police za tu dob kreću se od 11 do 29 eura. Najskuplje police uključuju pakete s djelomičnim ili potpunim pokrićem troškova određenog broja pregleda u privatnim poliklinikama.

Stariji osiguranici plaćaju tri puta skuplju policu od mladih

Na adrese osam privatnih osiguravajućih kuća Hina je poslala upit o poskupljenjima i broju osiguranika. Poskupljenje police potvrdili su nam u Wiener osiguranju, Uniqi i Triglav osiguranju, dok su Allianz, Groupame i Generali odgovorili kako trenutno ne planiraju podizati cijene. Većinom ističu cijene polica za mlade, no cijene su im različite za dobne skupine, pa je ona za starije od 65 i trostruko veća u odnosu na 20-godišnjake.

Wiener osiguranje VIG povećalo je premije 15. srpnja, i to isključivo na nove korisnike. Cijena dopunskog kreću im se već od 7 eura, ovisno o paketu usluga i dobnoj skupini. Za starije građane to je 21 euro i pokriva sve participacije, navodi kompare.hr. U Wiener osiguranju kažu da imaju nešto više od 95.000 aktivnih osiguranika.

Uniqa osiguranje poskupjelo je u svibnju, a u ponudi imaju dva paketa: s neograničenom participacijom i A listom lijekova, te drugi paket koji pokriva A i B listu lijekova. Kao primjer navode mlađe od 30 godina koji drugi paket plaćaju 9,45 eura mjesečno, a bez B liste svega 6,65 eura. Tridesetogodišnjaci dopunsko s A i B listom plaćaju 10,45 eura, a s A listom 7,59 eura mjesečno. Nisu nam odgovorii koliko plaćaju stariji građani, a web servis kompare.hr. navodi da je to 18 eura i “pokriva participacije”.

U Allianzu trenutno ne planiraju podizati cijene dopunskog zdravstvenog osiguranja. Paket A (pokriće koje nudi i HZZO) za mlađe od 30 godina mjesečno košta sedam eura, a do 50 godina iznosi 10 eura. Za prošireni paket – Paket A+B koji uključuje i B (dopunsku) listu lijekova mjesečna premija do 30 godina iznosi 10 eura, a do 50 godina iznosi 14,50 eura. Za starije građane cijena police im iznosi 24 eura, po servisu kompare.hr.

U Triglav osiguranju odgovorili su nam da su “prilagodili cijene polica tijekom 2024. godine, o čemu su korisnici pravovremeno obaviješteni”, ne otkrivajući koliko je ta prilagodba iznosila konkretno. Po podacima web servisa, cijena police za starije građane je 25 eura.

Po web servisu, najskuplju policu nudi Croatia osiguranje za starije građane od 37 eura, no ona uključuje opći preventivni sistematski pregled s laboratorijem i dijagnostikom, pregled doktora medicine i završno godišnje mišljenje, kao i 20 posto popusta u Croatia poliklinikama, te su neograničeno pokriveni svi troškovi participacije.

Tko ne mora plaćati dopunsko zdravstveno osiguranje?

Dio građana ostvaruje pravo na besplatno dopunsko osiguranje HZZO-a, koje koristi više od pola milijuna hrvatskih građana.

Prema zakonu, plaćanja dopunskog osiguranja oslobođene su osobe sa 100-postotnim invaliditetom, darivatelji organa, darivatelji krvi (muškarci s više od 35 davanja, žene s više od 25 davanja), redoviti učenici i studenti te osobe s prihodima ispod određene granice (prihodovni cenzus).

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.