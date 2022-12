Davor Bruketa o zelenoj svijesti: Najlakše je biti skeptičan i ne činiti ništa

Podijeli :

Izvor: N1

Poznati hrvatski dizajner Davor Bruketa i direktor marketinga tvrtke Sobočan, Pece Acev, gostovali su u emisiji Klimatska budućnost N1 televizije kod Tee Blažević.

Posljednje istraživanje pokazuje da samo 36 posto agencija iskazuje zabrinutost klimatskim promjenama. “Tvrtka u kojoj ja radim, WPP, ulaže silan trud u obrazovanje kadrova i u razumijevanje da smo mi kao industrija dio problema. Ono što je iz moje najuže domene, to je ambalaža, a ona je veliki problem jer sve danas dolazi u ambalaži, čak i kriške sira i gušimo se u plastici”, rekao je Bruketa.

“Ulaže se da se nađu neki novi materijali i oni koji se više recikliraju”, dodao je.

Acev kaže da mu taj postotak nije iznenađenje jer mnoge kompanije ne razmišljaju o tome da pokrenu neko održivo poslovanje. “Mi tu slovimo kao lideri. Nama to nije teško jer se time izdvajamo od ostalih kompanija u Hrvatskoj. Mi smo svoju zelenu strategiju postavili još 2016. godine”, rekao je.

Bruketa smatra da ova tema nije dovoljno u fokusu jer kupci ne nagrađuju zelenu tranziciju. “Tek kada kupci to budu nagrađivali, tvrtke će početi ulagati u to. Nažalost, naše tržište još ne prati tržište na Zapadu. Kod nas ti brojevi rastu, ali i dalje kaskamo. Mislim da nije sve u novcu, nego u nekoj svijesti jer građani svaki dan u dućanu glasaju svojim novčanikom. Vi birate svoju budućnost na blagajni”, rekao je.

S njim se složio i Acev koji smatra da su kupci ti koji odlučuju. “Nama je 70 posto proizvodnje orijentirano na izvoz pa je situacija malo drugačija. Tamo je to puno važnije pitanje i to je edukacija koja je odrađena kod dijela građanstva. To je tema koja dolazi”, rekao je.

“Jedno nedavno istraživanje je pokazalo da mnogi potrošači negativno gledaju na te zelene certifikate jer ih smatraju prevarom”, dodao je.

“Jako je lako biti skeptičan jer je to jedno opravdanje da ne činite ništa”, zaključio je Bruketa.

