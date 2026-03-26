OPASNO VRIJEME
FOTO, VIDEO / DHMZ izdao crveno upozorenje za još jednu regiju, u Rijeci ozlijeđene dvije osobe
Kako je i najavljeno, stigla je velika promjena vremena. U Gorskom kotaru i dijelu sjeverozapadne Hrvatske pada snijeg, dok u priobalju puše jak vjetar.
9 Objava
17:31
prije 7 min.
Vatrogasci uklanjaju srušena stabla u Zagrebu
17:23
prije 15 min.
Vatrogasci objavili koliko su imali intervencija
Hrvatska vatrogasna zajednica na Facebooku je objavila da, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, vatrogasci u nekoliko županija bilježe povećan broj intervencija.
Intervencije se, ističu, uglavnom odnose na uklanjanje stabala i grana s prometnica.
Jutros od 7:00 sati je zabilježeno:
Zagrebačka županija - 57 intervencija, angažirano 190 vatrogasaca, 77 vozila
Istarska županija - 27 intervencija, angažirano 70 vatrogasaca, 29 vozila
Primorsko-goranska županija - 20 intervencija, angažirano 73 vatrogasaca, 27 vozila
Grad Zagreb - 20 intervencija, angažirano 59 vatrogasaca, 21 vozila
17:08
prije 30 min.
Nevrijeme i jak vjetar srušili su nekoliko stabala u centru Zagreba
16:59
prije 39 min.
HAK: Nema slobodnog cestovnog pravca za kamione, problemi u pomorskom prometu
Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnijih oborina, moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. U priobalju puše jak vjetar i zabrane su za pojedine skupine vozila. Zbog snijega i zimskih uvjeta vožnje u Gorskom kotaru i Lici ograničenja su za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, objavio je HAK nešto prije 17 sati.
U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim cestama vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije.
Vozačima su savjetovali da prate aktualne informacije o prometu na mrežnim stranicama ili mobilnoj aplikaciji HAK-a. Također su vozače pozvali da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila, ne kreću na put bez zimske opreme te, ukoliko je moguće, odgode put dok se vremenska situacija ne smiri.
Upozoravaju da nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Hrvatskom primorju i Dalmaciji, i obratno, zbog zimskih uvjeta na autocesti A6 između Bosiljeva i Kikovice, državnoj cesti DC3 kroz Gorski kotar, autocesti A1 između Ogulina i čvora Rovanjska te DC1 kroz Liku. Također, nema slobodnih mjesta na odmorištima gdje se isključuju teretna vozila te vozačima savjetujemo da ne kreću na put dok neće imati informaciju da su ceste otvorene i prohodne.
Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvora Buzin i čvora Zagreb zapad u smjeru Bregane te između čvora Kosnica i čvora Zagreb istok u smjeru Lipovca. Došlo je do prometne nesreće na autocesti A1 na 108+500 km između čvora Brinje i čvora Ogulin na kolniku u smjeru Zagreba; promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km/h, a zbog prometne nesreće na DC3 kod Gornjeg Jelenja prekinut je promet u oba smjera.
Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su: trajektna linija: Brestova-Porozina; katamaranske linije: Mali Lošinij-Cres-Rijeka, Rijeka-Rab-Novalja, Ubli-Korčula-Dubrovnik, Split-Stari Grad, Ubli-Vela Luka-Hvar- Split te brodske linije: Zadar-Sali-Zaglav-Zadar, Mali Lošinj-Unije-Susak i Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ
16:53
prije 45 min.
U Podsusedu stablo palo na automobil
U Podsusedu je veliko stablo palo na automobil. Nastala je materijalna šteta, a zasad nema informacija o ozlijeđenima.
Vjetar je srušio stablo i u ulici Matka Laginje u centru Zagreba.
16:50
prije 48 min.
Kaos u Splitu, orkansko jugo potopilo rivu
Nad Splitom je izražen ciklonalni sustav koji je uzrokovao pogoršanje vremenskih prilika. Orkansko jugo potopilo je rivu i stvaralo velike probleme u pomorskom prometu.
Fotografije pogledajte OVDJE.
16:46
prije 52 min.
Pogledajte video iz Gorskog kotara:
16:44
prije 54 min.
Zbog jake bure dvije osobe ozlijeđene
Zbog jake bure koja od ranog jutra puše u Rijeci dvije su osobe ozlijeđene zbog padova, a vatrogasci Primorsko-goranske županije imali su 19 intervencija na uklanjanju zapreka u prometu, srušenih grana i stabala.
S Visinovog gata u lučkom bazenu tri kontejnera s operativne obale pala su u more, među kojima je jedan vjetar odnio do Molo Longa gdje je privezan.
Kontejneri će se izvući iz mora kad se vrijeme smiri. Iz Lučke kapetanije Rijeka doznaje se da su u vađenje kontejnera uključeni i ronioci.
O padu kontejnera u more obaviještene su sve nadležne službe, tako da nema opasnosti za brodove i druga plovila.
Dvije osobe koje su ozlijeđene u padu nakon udara bure kod Tower centra na Pećinama prevezene su u Klinički bolnički centar Rijeka radi pružanja pomoći a zasad nema informacijama o težini njihovih ozljeda.
U četvrtak od ranog jutra puše vrlo jaka bura na području Rijeke. Državni hidrometeorološki zavod proglasio je za četvrtak najviši, crveni stupanj upozorenja za Istru, Kvarner i Gospićku regiju.
Aktiviran je SRUUK sustav, pa su građani ovog područja u 6 sati ujutro dobili upozorenje o opasnom vremenu.
16:42
prije 56 min.
DHMZ izdao crveno upozorenje za zagrebačku regiju
Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za zagrebačku regiju, gdje se očekuje jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar koji će tijekom dana, osobito navečer, imati olujne udare veće od 90 kilometara na sat.
DHMZ upozorava na moguće rušenje stabala, lomljenje grana i leteće krhotine. Mogući su i prekidi u prometu i opskrbi električnom energijom.
Istodobno je na snazi i žuto upozorenje zbog oborina. Lokalno može pasti više od 30 milimetara kiše, što povećava rizik od manjih poplava i otežava promet.
Žuto upozorenje je i zbog snijega i susnježice. Očekuje se više od 5 centimetara novog snijega, uz skliske kolnike i otežano kretanje.
Od ranije je na snazi crveno upozorenje za riječku i gospićku regiju, kao i za Velebitski kanal.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare