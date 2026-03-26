Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnijih oborina, moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. U priobalju puše jak vjetar i zabrane su za pojedine skupine vozila. Zbog snijega i zimskih uvjeta vožnje u Gorskom kotaru i Lici ograničenja su za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, objavio je HAK nešto prije 17 sati.

U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim cestama vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije.

Vozačima su savjetovali da prate aktualne informacije o prometu na mrežnim stranicama ili mobilnoj aplikaciji HAK-a. Također su vozače pozvali da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila, ne kreću na put bez zimske opreme te, ukoliko je moguće, odgode put dok se vremenska situacija ne smiri.

Upozoravaju da nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Hrvatskom primorju i Dalmaciji, i obratno, zbog zimskih uvjeta na autocesti A6 između Bosiljeva i Kikovice, državnoj cesti DC3 kroz Gorski kotar, autocesti A1 između Ogulina i čvora Rovanjska te DC1 kroz Liku. Također, nema slobodnih mjesta na odmorištima gdje se isključuju teretna vozila te vozačima savjetujemo da ne kreću na put dok neće imati informaciju da su ceste otvorene i prohodne.

Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvora Buzin i čvora Zagreb zapad u smjeru Bregane te između čvora Kosnica i čvora Zagreb istok u smjeru Lipovca. Došlo je do prometne nesreće na autocesti A1 na 108+500 km između čvora Brinje i čvora Ogulin na kolniku u smjeru Zagreba; promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km/h, a zbog prometne nesreće na DC3 kod Gornjeg Jelenja prekinut je promet u oba smjera.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su: trajektna linija: Brestova-Porozina; ﻿katamaranske linije: ﻿Mali Lošinij-Cres-Rijeka, Rijeka-Rab-Novalja, ﻿Ubli-Korčula-Dubrovnik, Split-Stari Grad, Ubli-Vela Luka-Hvar- Split ﻿te brodske linije: Zadar-Sali-Zaglav-Zadar, ﻿Mali Lošinj-Unije-Susak ﻿i Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ