Čekaonice pune gripoznih pacijenata, a vrhunac tek dolazi! Čak dvije trećine oboljelih je iz jedne skupine

Epidemiologinja iz HZJZ-a Diana Mayer u N1 Studiju uživo kod Anke Bilić Keserović govorila je o sezoni gripe u Hrvatskoj zbog koje su liječničke čekaonice pune ovih dana.

“Iz tjedna u tjedan, sve je više slučajeva. 6.700 prijava”, rekla je.

Vrhunac se, dodaje Mayer, očekuje sredinom veljače. “Očekivano je da će taj broj prijava oboljelih rasti još tjedan-dva, a onda kao i svaka epidemija ide pad. Sad smo još uvijek u uzlaznom trendu”, govori ona.

Što se tiče stvarne brojke oboljelih, Mayer kaže da se ne javljaju svi pacijenti liječniku te da je ovo broj onih koji su se testirali i bili pozitivni.

“Gripa je teška, ozbiljna bolest”

Na pitanje koliko su pouzdani kućni testovi na gripu, Mayer odgovara: “Gripa je teška i ozbiljna respiratorna bolest, ona vas pokosi na pet do sedam dana s bolovima u mišićima, u zglobovima, s visokom temperaturom… Gripa počinje naglo, respiratorno se širi, važno je, bez obzira radi li se o gripi ili nekoj drugoj bolesti, ostati kod kuće i ležati, mirovati. Gripa je teška i ozbiljna bolest, poglavito za starije i bolesne osobe”, govori.

Oboljeli od gripe, naglašava, trebaju ostati kod kuće jer je u pitanju zarazna bolest.

Kad se javiti liječniku?

Kada treba potražiti pomoć liječnika? “Gripa kod rizičnih skupina zna imati teške i ozbiljne komplikacije. Jedna je upala pluća, virusna, a kasnije može doći i do sekundarne, bakterijske pneumonije. To su dvije različite infekcije koje za starije, za kronične bolesnike, mogu imati smrtonosan ishod.”

“Prva crta su liječnici obiteljske medicine. Važno je skidati temperaturu, kod djece treba paziti da se ne daju salicilati, nego ibuprofen ili paracetamol, zbog komplikacija koje se mogu javiti. Normalno je da kod gripe temperatura traje pet do sedam dana, i to su ozbiljne temperature. Ujutro je nemate, a popodne već imate 39 ili 40 stupnjeva. To je normalna klinička slika. Ako to dugo traje i ako imate i iscrpljujući kašalj, naravno da trebate otići liječniku”, govori.

Važnost cijepljenja

Najviše zabilježenih slučajeva je među školskom djecom. “Dvije trećine oboljelih je u dobi do 14 godina. Sreća je da djeca to ipak lakše prebrode”, kaže Mayer.

Na pitanje o cijepljenju, epidemiologinja odgovara: “HZJZ redovito izdaje preporuke tko se treba cijepiti. Počinjemo u listopadu, a dosad je potrošeno oko 290 tisuća doza, to je oko 60, 65 posto od onog što smo naručili. To nije baš zadovoljavajuće, bilo bi idealno da imamo velik obuhvat. Kod gripe je važno cijepiti se svake godine jer virus mutira. Cjepivo se radi po sistemu koji virus najviše kruži u populaciji.”

Prema Mayer cijepiti se može i tijekom sezone. “Osobito rizične skupine, stariji, kronični bolesnici i osobe koje imaju oslabljen imunološki odgovor”, navodi tko se sve treba cijepiti.

Mayer navodi i da smo se štiteći se maskama od covida istovremeno štitili i od gripe i ostalih respiratornih infekcija. “Jedno obično pranje ruku, dezinfekcija, prozračivanje prostorija, korištenje maramica za jednokratnu uporabu, odlaganje u koš s poklopcem… Već time možemo puno napraviti”, govori epidemiologinja.

Covid pod kontrolom

Što se tiče covida, Mayer kaže kako on neće nestati te da tjedno imamo oko 170 slučajeva novooboljelih. “Pod kontrolom je, i dalje se može cijepiti”, kaže. Prema njenim riječima, još uvijek ima ljudi koji se cijepe protiv covida. “Nije obuhvat kao kad je covid bio aktualan, ali i dalje ima zainteresiranih. 30-ak ljudi tjedno se cijepi protiv covida”, kaže.

