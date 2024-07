Direktor HTZ-a: Apeliram na sve da budu mudri pri formiranju cijena

Podijeli :

N1

Direktor Hrvatske turističke zajednice (HTZ) Kristjan Staničić gostovao je u N1 studiju uživo kod našeg Igora Bobića s kojim je razgovarao o rezultatima trenutne turističke sezone te koji su izazovi s kojima se hrvatski turizam mora suočiti.

“Podaci govore kako smo kumulativno prešli 56 milijuna noćenja i da smo na 12 milijuna dolazaka. U odnosu na prošlu godinu smo za četiri posto bolji u dolascima i za jedan posto u noćenjima. Trenutno prolazno vrijeme je u skladu s našim očekivanjima te očekujemo porast od dva do pet posto do kraja godine. Što se tiče prihoda očekivanja su kako će on prijeći 15 milijardi eura”, rekao je Staničić predstavljajući dosadašnje rezultate turističke sezone.

Staničić je istaknuo kako po njemu porast dolazak turista više nije jedino mjerilo po kojem bi trebali mjeriti uspješnost turističke sezone.

“Mi smo došli u sferu volumena prometa gdje je besmisleno govoriti o rastu od nekoliko posto jer mislim da naša usmjerenost treba biti u smjeru kvalitete i raznolikosti sadržaja. Trebamo rasteretiti glavni dio sezone jer to stvara dodatne izazove. Prihod je najvažniji ali postoji još elemenata koji utječu na kvalitetu ponude ali i suživot lokalnog stanovništva i turista”, izjavio je Staničić pojasnivši i kako moramo raditi na održivosti turizma.

Zakon o turizmu

“Trenutno je milijun i 600 tisuća trenutno na Jadranu. Neke destinacije već sada osjećaju prenapučenost turistima jer to utječe na promet i komunalnu infrastrukturu. U tom smislu treba promišljati kako usmjeriti turizam prema kvaliteti da bi izbjegli scene koje vidimo kod naših turističkih konkurenata kao što su Mallorca, Barcelona i Venecija”, dodao je Staničić istaknuvši kako je novi Zakon o turizmu donesen u pravo vrijeme kako bi se spriječio problem prenapučenosti.

Šef HTZ-a o cijenama u turizmu: Moramo paziti da si zbog pojedinačnih slučajeva “ne pucamo u koljeno”

Staničić je dodao i kako postoji nužda za pravilnicima koji bi mogli pomoći s problemima prihvatnih kapaciteta.

“Važno je napraviti analizu prihvatnih kapaciteta da vidimo što koja destinacija može podnijet prema kriterijima koji će biti egzaktni. Treba napraviti i plan upravljanja destinacijama da vidimo u kojem smjeru žele ići. Potreban je zaokret a to znači dovođenje u red naše smještajne strukture koja generira najveći prihod. Ljudi su i sada svjesni da postoje izazovi u nekim destinacijama i sada ćemo dobiti konkretne mehanizme i alate na temelju kojih možemo reagirati kako bi išli ka kvaliteti i održivosti”, pojasnio je.

Cijene na hrvatskoj obali

Staničić je rekao kako za sve ugostitelje i djelatnike u turizmu i dalje vrijedi apel oko pametnog formiranja cijena.

“To znači da svako povećanje cijena mora biti popraćeno povećanjem kvalitete. Kada idete u sferu toga da se ponuda izjednačava s potražnjom ili da ju premašuje onda dolazite do toga da cijena nije adekvatna i ne odgovara tržištu. Zato apeliramo da budemo mudri kod formiranja cijena jer ćemo tako izbjeći scenarij da ne budemo cjenovno konkurentni. Hrvatska je već nekoliko godina hit destinacija i mi smo napravili kvalitativan iskorak, međutim rast cijena mora biti uvjetovan rastom kvalitete ponude i moramo paziti i uspoređivati s konkurencijom da ne iskočimo iz okvira cjenovne konkurentnosti”, zaključio je Staničić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Dragan Primorac i službeno kandidat za predsjednika Republike Hrvatske Kako prepoznati dehidraciju kod male djece? Liječnica otkrila najčešće znakove