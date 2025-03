Do 2030. trebat će nam 500 tisuća stranih radnika

Podijeli :

Hrvoje Jelavic/PIXSELL

S obzirom na demografske trendove i niski prirodni prirast koji se očekuje u idućim desetljećima, problem manjka radne snage ostat će goruće pitanje.

Nastavi li rasti postojećim tempom, gospodarstvu će u narednih pet godina, do 2030., nedostajati od 450 do 500 tisuća stranih radnika. Ako ne želimo paralelna društva, hitno treba raditi na njihovoj integraciji u našu zajednicu, rečeno je na konferenciji Hrvatske gospodarske komore EDUkarijera – Obrazovanjem do zanimanja budućnosti.

Savjetnik predsjednika HGK Petar Mišević i prorektor Sveučilišta Sjever ustvrdio izuzetno važno da se obrazovni programi prilagode, mijenjaju i revidiraju i tako prate potrebe tržišta rada. Hrvatska mora imati osmišljene obrazovne politike te nove politike u području prihvata strane radne snage, obzirom da većina stranaca koji u ovom trenutku rade na području Hrvatske dolazi ne samo iz jugoistočne Europe već i iz Azije, piše Poslovni dnevnik.

“Integracija tih radnika traži široku suradnju ne samo poslodavaca i državnih institucija nego i jedinica lokalne uprave i samouprave”, rekao je Mišević.

S obzirom na demografske trendove i niski prirodni prirast koji se očekuje u idućim desetljećima, problem manjka radne snage ostat će goruće pitanje pa, napominje Mišević, treba razmišljati gdje će država naći i kakve će radnike dovesti u Hrvatsku i tu se ne može improvizirati.

