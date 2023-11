Dodik vjeruje da će biti prvi predsjednik samostalne Republike Srpske

Podijeli :

EMMANUEL DUNAND / AFP

Lider bosanskih Srba Milorad Dodik najavio je kako će biti prvi predsjednik samostalne Republike Srpske, a vjeruje kako će se do dogoditi do kraja ovog desetljeća.

U intervjuu za lokalnu komercijalnu televiziju K3 iz Prnjavora lider bosanskih Srba Milorad Dodik je naznačio kako nema nikakvih planova za povlačenje iz politike te kako vjeruje da će se njegova pozicija samo učvrstiti.

Veleposlanstvo SAD-a: Dodik prijeti miru i stabilnosti cijele regije Schmidt upozorio Vijeće sigurnosti UN-a: Dodikov secesionizam prijeti miru

Odgovarajući na pitanje novinara gdje se onda vidi 2030. godine kazao je kako tada planira biti prvi predsjednik RS, koja će se odcijepiti od BiH.

Dodik: Držite se mene i moje politike

“Bit ću u prvom mandatu predsjednika samostalne RS”, izjavio je Dodik koji je pritom pozvao birače u tom entitetu da se čvrsto drže njega i njegove politike. Ta je njegova najava u kontradikciji s nedavnim otvorenim zalaganjem za uspostavu nove velike Srbije, koja bi uz RS obuhvatila i Kosovo te Crnu Goru, a taj je koncept promjene granica u regiji iznio potkraj listopada u intervjuu ruskom propagandnom servisu Sputnjik.

Dodikove provokativne izjave učestale su kako se približava 22. studenog, kada se on kao optuženik mora pojaviti na Sudu BiH. On će se tada suočiti s optužnicom koja ga tereti za neprovođenje odluka visokog predstavnika za BiH, a u slučaju osuđujuće presude prijeti mu kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora te automatska zabrana obnašanja dužnosti predsjednika RS.

