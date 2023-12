Doznajemo: U Zagrebu vulgarno vrijeđao Južnokorejca. Evo kakvu mu je presudu izrekao sud

Podijeli :

Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Dobili smo uvid u nepravomoćnu presudu Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu koja je izrečena zbog slučaja kršenja Zakona o suzbijanju diskriminacije.

Zbog vrijeđanja državljanina Južne Koreje na zagrebačkoj Sigečici 54-godišnjak iz Zagreba nepravomoćno je proglašen krivim zbog kršenja Zakona o suzbijanju diskriminacije. Općinski prekršajni sud u Zagrebu izrekao mu je novčanu kaznu od 1.350 eura, odnosno 10.171 kunu.

Uvrede nasred ulice

Incident zbog kojeg se našao na sudu dogodio se 26. lipnja ove godine kada je 54-godišnjak na ulici naišao na državljanina Južne Koreje. Želeći ga poniziti povikao je prema njemu: “Fu*k you, Kinez, fu*k you Azijatu, j… ti mater”. Izazvao je kod njega i strah, te na taj način prekršio Zakon o suzbijanju diskriminacije. Nakon prijave je bio uhićen, a sada je i nepravomoćno proglašen krivim.

Nasilni Zagrepčanin od početka je negirao krivnju uvjeravajući sud kako nije vikao na prolaznika. No, kako proizlazi iz nepravomoćne presude, sud je povjerovao Južnokorejcu koji je opisao sve što se tog dana događalo. Nasilnici su ga presreli dok je išao u frizerski salon.

Udarci rukama i nogama

“Gledao sam u mobitel kada sam čuo dvojicu muškaraca kako me vrijeđaju. Zatim sam ih pogledao nakon čega mi je jedan od njih rekao: “Fu*k you China” i “J…. ti mater”. Još je povikao: “Fu*k you Azijatu”. Obojica su me vrijeđala, a jedan me i fizički napao te je zbog toga kazneno prijavljen. Zamolio sam svog kolegu da nazove policiju”, prisjetio se Južnokorejac ističući kako je sve što mu je izgovoreno, bilo uvredljivo i diskriminatorno.

“U napadu sam dobio udarac pivskom bocom i šakom u glavu, a zadali su mi i nekoliko udaraca nogama. I danas se zbog toga osjećam vrlo neugodno. Strah me kao osobu iz Azije u Zagrebu jer se bojim da će me netko napasti. Vrlo teško noću zaspim. Bojim se hodati ulicom. Ponekad mi ponestaje daha i teško odrađujem dnevne zadatke”, opisao je napadnuti muškarac. Smatra da će taj događaj ostaviti traga na cijeli njegov život.

Detalji sudske presude

Sud je na kraju zaključio kako je 54-godišnjak doista prekršio Zakon o suzbijanju diskriminacije i to onaj članak koji propisuje kaznu za onoga tko ponizi i uvrijedi drugu osobu zbog razlike u rasi, etničkoj pripadnosti, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovnom stanju, članstvu u sindikatu, društvenom položaju, bračnom ili obiteljskom statusu, dobi, zdravstvenom stanju, invaliditetu, genetskom naslijeđu, rodnom identitetu ili izražavanju i spolnoj orijentaciji.

Zbog toga je 54-godišnjaku izrečena novčana kazna koja bi, po stavu suda, trebala utjecati na počinitelja, ali biti i poruka svima ostalima da ne čine ovakve prekršaje.

