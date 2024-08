Dragičević: U priči odnosa Srbije s Rusijom puno je demagogije

Podijeli :

Nakon kineskog predsjednika u svibnju i njemačkog kancelara u srpnju, u Beograd je stigao je još jedan svjetski lider, francuski predsjednik, Emmanuel Macron. O kontekstu posjeta francuskog predsjednika Srbiji u Novom danu je govorila vanjskopolitička urednica N1 i autorica emisije N1 Disinfo Ivana Dragičević.

Macronove unutar Europske unije ima dvije agende: Pitanje strateške ekonomije i europska politička zajednica, nakon svih promjena metodologija proširenja kojima je francuski predsjednik kumovao. “To je prostor u kojem se gleda ovaj posjet. Također, ovaj posjet se događa u vakumu, nova Europska komisija nije još formirana. Pitanje je i stava EU-a prema Rusiji i sankcija. Puno puta se čula riječ ‘suverenitet’ na jučerašnjoj press konferenciji. Bilo je zanimljivo to čuti. Poštuje se srbijanska odluka da ne uvodi sankcije, ali ključ je u politici proširenja. Svima jest mjesto u EU-u, koji su u politici proširenja, no pitanje je na koji način će EU voditi politiku proširenja i kako će ta francusko-njemačka osovina funkcionirati”, kaže Dragičević.

Macron posjetio Srbiju, Vučić se pohvalio kupovinom Rafala: “Za deset godina nećemo imati struje ako…”

“Macronova agenda je ‘ajmo mi quid pro quo’, dakle da se vidi novac pa da se nešto napravi za to. Na dugačkom štapu su reforme, ali u ovo nesigurno vrijeme moraju se otvoriti.”

“Pitanje je Rafalea, sirovina, nuklearne energije. Vučić je pomalo populistički rekao, ali u tome ima i istine – nećete imati struje za deset godina. Tu je delikatno pitanje sirovine koja je ključna za novu neovisnost kontitenta. Priča o litiju je strateški važno pitanje koje je i pitanje povjerenja. Pitanje je može li Vučić preokrenuti to nepovjerenje uz pomoć Macrona, Scholza i Ursule von der Leyen. Francuska tu gura svoje političke i ekonomske interese. Macron je malo balansirao, rekao je ‘ok, ljudi prosvjeduju’, no vidjeli smo da postoji strateška potpora Srbiji”, navodi.

Zanimljiv trenutak

Dragičević je komentirala i zanimljiv politički trenutak za obojicu predsjednika: Macron je suočen s velikom političkom krizom u vlastitoj državi, ali i Vučić.

“Jučer ujutro je u Parizu bio britanski premijer Keir Starmer. Vučić je to naglasio da se pokaže koliko je i on važan. Zahvalnost, poštovanje prema Srbiji i suverenitet su ponavljani nekoliko puta. To su te simboličke točke koje udaraju u biračka tijela i stratešku orijentaciju vlasti. Opća situacija je treskava. Macron igra ulogu velikog europskog državnika, a kod kuće stavlja malo smeće ispod tepiha”, govori Dragičević.

Prijekor kosovskim vlastima

U fokusu bilateralnih odnosa je i Kosovo.

Macron je jedan od predlagača sporazuma o normalizaciji odnosa koje su predsjednici Srbije i Kosova lani potpisali na Ohridu. Komentirajući izjave iz Beograda, Dragičević kaže: “Veliko je pitanje Beograda i Prištine. Macron je prekorio kosovske vlasti. Važna poruka koja simbolički dolazi iz EU-a. Kosovska vlast je nestrpljiva jer predugo to traje otkad su proglasili neovisnost. Sad je pitanje i nervoze. Vidjeli smo niz incidenata. Čuli smo od Macrona da Aleksandar Vučić sve što obeća i izvrši. Bit će zanimljivo vidjeti u kom smjeru će to ići”, govori.

Jasan smjer

Srbija je svo ovo vrijeme zemlja koja je u dobrim odnosima i s Rusijom i s Kinom. Istovremeno, najveći investitori u Srbiju su zemlje EU-a, Rusije nema na ovom popisu. Na pitanje koliko je to održivo za zemlju koja je na putu prema EU-u, Dragičević kaže: “Pitanje je koliko ima snage u toj priči o dobrim odnosima Srbije i Rusije i zašto se zadržala ta priča o Rusiji.”

“U Srbiju ne može umarširati ruska vojska kao u Ukrajinu. Što je rekao Vučić ‘kako bi mi, i da hoćemo, kupili ruske avione’. Jedini strateški put Srbije je Europska unija. Priča odnosa s Rusijom u trenutku u kojem je jasno kojim putem Srbija treba ići, ima demagogije”, zaključila je.

