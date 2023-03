Ekonomski analitičar misli da već na jesen treba izdati nove narodne obveznice

Podijeli :

Emica Elvedji/PIXSELL

Nakon izdanja prve narodne obveznice u koju su građani, uz kamatu od 3,65 posto uložili više od 1,3 milijarde eura, ministar financija Marko Primorac najavio je da će se ovakva izdanja ponoviti, ali ne ove godine. Međutim, da bi u Vladi trebali već sada razmišljati da se proračun još jednom ove godine, već na jesen, zaduži na isti način i u iznosu od dvije milijarde eura, smatra ekonomski analitičar Željko Lovrinčević.

“Ovo je bila dobra pokazna vježba, osvijestili smo da se država kod građana može zadužiti bez posrednika koji će svu zaradu preliti svojim vlasnicima u inozemstvo. Banke će i na ovom zaraditi naknadu za ranžiranje, ali sada je svima jasno da se novac građana može transferirati u dug države i bez posrednika, a gotovo sto milijuna eura kamata koje će država platiti u dvije godine ostaje u Hrvatskoj”, ističe Lovrinčević.

Oni koji su uložili u državne obveznice bit će sretni, kamata viša od obećane Plenković ne želi reći koliko ima obveznica: Vidjet ćete u imovinskoj kartici

Prva je narodna obveznica, planirana u iznosu od milijardu eura, a naknadno je iznos povećan jer su građani iskazali veći interes i Vlada je, napominje Lovrinčević, možda i podcijenila njihov interes. Ističe i da je sigurno postojalo opiranje banaka takvom izdanju, pa donekle razumije oprez oko prve narodne obveznice. No, smatra da bi država već sada morala početi razmišljati da isto napravi u jesen, nakon turističke sezone kada će se likvidnost u Hrvatskoj sigurno povećati.

Na jesen ćemo imati gotovo isto okruženje kakvo imamo sada. Inflacija i u ovoj godini ostaje visoka, prognozira se dobra turistička sezona u kojoj možemo očekivati rast cijena i do 15 posto, što znači da ćemo u rujnu i listopadu opet imati visoku likvidnost. Alternativa ulaganju u državnu obveznicu, za one građene koji imaju višak novca ostaje i dalje, ističe Lovrinčević, “ulaganje u cigle i beton, a to nepovoljno utječe na sve ostale koji taj novac nemaju.

“Na jesen će građani koji se bave turizmom opet imati višak likvidnosti i što će napraviti? Uložit će taj novac u nekretnine, to će opet podići cijenu stanova, pa će to opet hraniti inflaciju. Sad se pokazuje koliko je bilo pogrešno odustajanje od poreza na nekretnine. Ali dok je porezna politika takva kakva jest, građani će i dalje nastojati postupati racionalno i ulagat će u nekretnine kako bi sačuvali svoj novac od gubitka vrijednosti. To im se nameće samo po sebi. Druga opcija je držati novac na banci bez ikakve kamate. Banke će im na štednju nuditi mizernu kamatu dok u državama gdje su njihove banke matice nude znatno veću tamošnjim državljanima.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Pusić: Na sreću nemamo Orbana, ali treba biti na oprezu Iz ovih zemalja dolaze najzgodniji ljudi na svijetu, pogledajte gdje su Hrvati Ove tri “loše” navike pokazatelji su visoke inteligencije

Siromašenje hrvatskih građana na korist stranih vlasnika se nastavlja, upozorava Lovrinčević. Onima koji žive samo od plaće nova navala na nekretnine i rast njihovih cijena u potpunosti će onemogućiti kupnju nekretnine, pa i plaćanja najma i ostat će im samo razmišljanje o odlasku.