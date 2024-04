Ekonomski analitičar o rastu inflacije: “Ona je ogledalo našeg ponašanja, a tri su razloga”

Podijeli :

Davor Puklavec/PIXSELL

Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku (DZS), stopa inflacije u ožujku u Hrvatskoj bila je 4,1 posto u odnosu na ožujak prošle godine, dok je u odnosu na veljaču ove godine porasla za 0,9 posto.

Prema podacima Eurostata, Hrvatska je u ožujku imala najsnažniji rast potrošačkih cijena na godišnjoj razini u Eurozoni – 4,9 posto, a na mjesečnoj trostruko veći nego u veljači – 0,9 posto.

Guverner HNB-a otkrio što najviše doprinosi inflaciji u Hrvatskoj: “Često se zaboravlja”

Komentirajući te podatke, guverner Hrvatske narodne banke (HNB) Boris Vujčić u utorak je ustvrdio da glavnina inflacije pristiže iz sektora usluga te da bi turistička sezona mogla dodatno ojačati inflaciju.

“Jako smo loši u suzbijanju inflacije”

Ekonomskog analitičara Petra Vuškovića upitali smo zašto u Hrvatskoj ne uspijevamo obuzdati inflaciju i kumuje li joj ponajviše uslužni sektor, odnosno turizam.

“Makroekonomski gledano, vrlo smo loši u suzbijanju inflacije. To više nije invazivna inflacija, kao što je prije bilo s rastom cijena sirovina i enetrgenata. Sada, zapravo, imamo inflaciju koju smo samostalno generirali”, kaže.

Tri su razloga toj iznadprosječnoj inflaciji, napominje Vušković. Turizam nije jedini.

Ekonomska analitičarka za N1 o faktorima inflacije: “Nekoliko ih je u igri”

“Prvi je rast plaća koji je bio iznadprosječan u odnosu na EU i naposljetku je stvorio iznadprosječnu inflaciju. Viši dohoci uzrokuju i rast osobne potrošnje, što i te kako stvara inflacijske pritiske. I drugi razlog je interni. To je karakter hrvatske ekonomije koja je jako usmjerena na uslužne djelatnosti, prvenstveno turističke. Ususret turstičkoj sezoni, siguran sam da će inflacija nastaviti rasti i to je nešto što ćemo morati prihvatiti kao činjenicu. Treći razlog je uvođenje eura. Potrošači se i dalje ne snalaze u cijenama. Kad se kupuju proizvodi ili usluge stvara se dojam da nešto vrijedi puno manje, nego što stvarno jest. Imamo cijene koje su brojčano iskazano 7,5 puta manje nego što je prije bilo i to nas zavarava. Nama cijene izgledaju niže u odnosu na razdoblje kada smo plaćali kunama”, objašnjava.

“Dok ima posla, nema straha od inflacije”

Rast dohodaka generirao je osobno potrošnju, a osobna potrošnja generirala je rast cijena. Pritom se, kaže Vušković, pogoduje trgovcima. Oni pokušavaju namiriti svoje oportunitetne ciljeve koji se mjere rastom prihoda.

Tvrdi i da inflacija u Hrvatskoj jest problem, ali ipak ne previše izražen.

Čitavu godinu skupljao sam račune i izračunao svoju potrošačku košaricu. Evo koliko je poskupjela od siječnja do danas…

“Hrvatska ima iznadprosječni ekonomski rast koji generira poslove. To znači da dokle god imamo posla, nemamo straha od inflacije. Uvijek možemo raditi više poslova nego što ih sada radimo. Na kraju krajeva, inflacija je posljedica naših potrošačkih navika. Nismo ih korigirali ni uskladili s tržišnim uvjetima. Naglašavam, inflacija je ogledalo našeg ponašanja. Kada bi imali konsenzus građana da se barem neko vrijeme, samo nekoliko dana, ne kupuju proizvodi i usluge, vidjeli biste kako bi cijene u trgovinama i uslužnim radnjama brzo padale”, kazao je Vušković.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.