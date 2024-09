Ekonomski analitičar: Porez na nekretnine je najgluplja ekonomska politika u Hrvatskoj

Podijeli :

Ekonomski analitičar Neven Vidaković bio je gost Novog dana kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je komentirao aktualna ekonomska pitanja, među ostalim, porez na nekretnine.

Neven Vidaković osvrnuo se na najavu uvođenja poreza na nekretnine u Hrvatskoj: “Ja ću sada napraviti nešto što nikada nitko nije napravio u javnom prostoru, ja ću sebe demantirati. U jednom nastupu na televiziji rekao sam da je uvođenje poreza na nekretnine jedna od top tri najgluplje ekonomske odluke u Hrvatskoj, ja ću sebe demantirati i nakon svega što je rečeno, ovo je ipak najgluplja ekonomska politika u Hrvatskoj.”

Ministar Bačić objavio: Za ove stanove plaćat će se porez na nekretnine

Ekonomski analitičar pojasnio je i zašto smatra da uvođenje poreza na nekretnine nije dobra politička odluka: “Koji je razlog da se uvodi? Ne pričamo o porezu na nekretnine nego pričamo o ovome što je najavljeno. Prvi razlog je da će to smanjiti nejednakosti i staviti nekretnine na tržište. Ako vi imate deset nekretnina koje rentate, ne plaćate porez i ovo nije porez koji može smanjiti nejednakosti i oporezivati bogate, ovo je porez na upotrebu nekretnina.”

“Idu iz lošijeg u lošiji prijedlog”

“Drugo, ako želite u Slavoniji ili u nenaseljenim mjestima povećati prodaju nekretnina, to je potpuno nepotrebno jer vi u cijelo Slavoniji i na obali u 50 kilometara imate nekretnina u prodaji koliko god hoćete. Treće, tvrde da će porez povećati prihode lokalnim zajednicama i dat će im stabilne prihode. Navodno ima 500 tisuća jedinica koje su prazne i sada ćemo uzeti ekstremnu vrijednosti, 500 tisuća po 10 eura je pet milijuna eura, po 100 kvadrata po jedinici, to je 500 milijuna eura. To je jedan i pol posto proračuna, a kada to podijelite s proračunom lokalnih zajednica, koji postotak dobijete da im narastu prihodi”, nastavio je.

Kosor o porezu na nekretnine: Smiješno i neugodno, ministra se dovelo u neugodnu situaciju

“Ne mogu vjerovati da jedan profesor javnih financija…”

Vidaković je istaknuo da porez na nekretnine nema prema veličini nikakav utjecaj: “Oni koji kupuju nekretnine, oni kupuju skupe nekretnine, znači da imaju puno novaca. Ovo kako je zamišljeno, ne mogu vjerovati da se idu iz lošijeg u lošiji prijedlog. Ja jesam za porez na nekretnine, na neiskorištene nekretnine. Znate li koja je najneiskorištenija nekretnina u Zagrebu? Sakupljalište prašine koje se zove Ekonomski institut.”

Gdje je zapelo s porezom na nekretnine? Premijer: Problema nema

“Ne mogu vjerovati da jedan profesor javnih financija, ministar ne može otići Ekonomskom institutu i reći napravite simulacije ovakvog tipa poreza i da dobije rezultate, da vidi koja je ekonomska svrha s tim porezom. I kada se to napravi da se pred javnosti izađe i kaže, mi imamo nekretnine, želimo postići ekonomski cilj i ovo je znanstvena studija na 20, 50, 200 stranica koja pokazuje da se porezom postiže ovaj cilj. Ako ništa drugo doživio bi da ja ne mogu doći na televiziju i za tri minute rasturiti taj porez”, dodao je Vidaković.

