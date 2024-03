FOTO / Hrvatsku zabijelio snijeg, negdje ga je bilo i preko 20 cm, a pravi šok tek stiže

Podijeli :

Točka na tjedan vremena je noćašnji najavljeni hladni prodor koji je zahvatio sjeverne i središnje krajeve uzrokujući obilnu kišu koja je prešla u susnježicu i snijeg te pad temperature.

Nestabilan zrak još nije prodro nad srednji i južni Jadran ali danas će i tamo nastupiti promjena vremena. Počelo je kalendarsko proljeće, a minimalne temperature u proteklom tjednu bile su od – 2 do -3 u unutrašnjosti a na Jadranu oko 4C. Najviše dnevne temperature su bile iznadprosječno visoke, a 21.2 je izmjereno u Karlovcu. dok je na Jadranu najviša temperatura zabilježena u Rijeci 20.9.

Jutros u 7 sati na postajama DHMZ-a izmjerene su ove visine snijega:

Crni Lug-NP Risnjak 5

Delnice 10

Gospić 4

Karlovac 5

Ogulin 6

RC Puntijarka 25

Zagreb-Maksimir 1

Zagreb-aerodrom 2

Zavižan 3.

Stižu temperature i do 15 stupnjeva

Vremenska situacija pod utjecajem je prodora nestabilnog zraka atlantskog i polarnog porijekla koji se glavninom premješta sjeverno od Alpa. Nad našim krajevima hladna fronta djeluje na vrijeme u unutrašnjosti uz oblačno vrijeme s povremenom kišom i susnježicom.

Hladan nestabilan zrak prodrijet će tijekom dana i nad srednji i južni Jadran te će se uz grmljavinu i pljuskove premještati prema jugoistoku. Na sjevernom Jadranu puše bura mjestimice s olujnim udarima a na srednjem i južnom jugozapadnjak i oštro. Danas će najviše dnevna temperatura u unutrašnjosti biti od 8 do 10, na Jadranu od 12 do 15C.

Hladna fronta prohujala Slovenijom. Nevrijeme i u Hrvatskoj, evo gdje se očekuje snijeg

Sutra u ponedjeljak prognoziramo jutarnju maglu u unutrašnjosti, a nakon dizanja magle djelomice sunčano vrijeme. Poslijepodne slab razvoj dnevne naoblake tako da je u planinskim krajevima Slavonije moguć i pokoji pljusak.

Na sjevernom Jadranu puhat će slaba bura i tramuntana a na južnom i srednjem sjeverozapadnjak, krajem dana i u noći na utorak vjetar u okretanju na jugo. Jutarnje temperature u unutrašnjosti od -2 do 3, na Jadranu od 5 do 9, najviše dnevne u unutrašnjosti oko 13 a na Jadranu od 14 na sjevernom dijelu do 18 na jugu i otocima.

Početak tjedana u unutrašnjosti promjenljivo oblačno s jutarnjom maglom i porastom dnevnih temperatura, nova kratkotrajna kišna epizoda moguća je u srijedu a nakon nje stabilizacija vremena uz porast temperature zraka i obilje sunčanog vremena. Na Jadranu početak tjedna promjenljivo oblačno s povremenom kišom i slabim jugom.

Više oborina prognoziramo u Istri i na Kvarneru. Drugi dio tjedna sunčano i toplo. Nove značajnije oborine uz jugo prognoziramo u prvom tjednu travnja.

