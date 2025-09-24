Oglas

VATROGASCI NA TERENU

FOTO / Jako nevrijeme na području Šibenika: Promet je prekinut, građani se muče s poplavom

Hina
|
24. ruj. 2025. 14:01
poplava, Šibenik
PIXSELL / Hrvoje Jelavić

Snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno jakim pljuskom pogodilo je priobalni dio Šibensko-kninske županije izazvavši probleme u prometu, a osim cesta potopljeni su i podrumi zbog čega su vatrogasci zatrpani pozivima građana, ali izlaze samo na hitne intervencije.

Zbog jake kiše i vode na kolniku prekinut je promet Jadranskom magistralom između Pirovca i Vodica te lokalnim cestom Tribunj-Ivinj.

Promet je zbog jake kiše, pojave bujica i izbijenih šahtova otežan i gradskim prometnicama u Šibeniku, u problemu su i vozači na području Tribunja i Sovlja, gdje je prema procjenama Šibenik Meteo tima pala najveća količina kiša i do 150 litara po četvornom metru.

poplava, Šibenik
PIXSELL / Hrvoje Jelavić

Zapovjednik Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije Darko Dukić očekuje da će aktualna situacija nastaviti tijekom cijelog dana.

Osim cesta, potopljeni su i podrumi, niži dijelovi obiteljskih kuća.

Prema riječima dežurnog operatera Županijskog centra 112 ljudi zovu u panici, traže da im se ispumpavaju dvorišta i podrumi, ali vatrogasci izlaze samo na hitne intervencije.

poplava, Šibenik
PIXSELL / Hrvoje Jelavić

"Vatrogasci ne mogu raditi ništa tamo gdje poplava nije prešla 15 centimetara jer nemaju adekvatnu opremu", ističu u Centru 112 smještenom u šibenskoj Mandalini, gdje također, kako navode, ima vode na cestama.

Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić ističe kako su vatrogasci na terenu. Dosad su imali deset ispumpavanja u Vodicama, dva ili tri u Šibeniku te po jedno u Bilicama i Skradinu.

poplava, Šibenik
PIXSELL / Hrvoje Jelavić

"Ljudi zovu i kad se radi o pola centimetra kiše. To treba pokupiti s krpama. Ne možemo ispumpavati vrtove, ceste. Moramo pričekati da se vrijeme smiri, da kiša malo stane", upozorio je Dukić.

Teme
bujica nevrijeme poplava šibenik

