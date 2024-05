FOTO Teška prometna nesreća u Sesvetama, tri osobe završile u bolnici

Podijeli :

Slaven Branislav Babic/PIXSELL

U Sesvetama se sinoć oko 22 sata dogodila teška prometna nesreća. Na njenom mjestu bili su vatrogasci, koji su vadili ozlijeđene iz automobila, ali i tri vozila hitne pomoći.

Prema prvim saznanjima, došlo je do frontalnog sudara, a ozlijeđene su tri osobe – 26-godišnji vozač, 27-godišnji vozač i putnik iz Volkswagena. U KB Dubrava su prevezeni 26-godišnjak i 27-godišnjak, a putnik u KBC Zagreb. Težina ozljeda zasad nije poznata.

“26-godišnjak je upravljao vozilom marke Audi. Kretao se Selskom cestom, dolaskom do raskrižja s Ulicom Mate Broza prešao u suprotnu traku. Sudario se s Volkswagenom kojim je upravljao 27-godišnjak. Audi se nastavio kretati, pri čemu je došlo i do prevrtanja vozila, ali se vozilo u konačnici vratilo na kotače. Došlo je i do rapršivanja krhotina na parkiralište. Oštećena su ukupno četiri automobila”, rekli su iz policije za Index.

Slaven Branislav Babic/PIXSELL Slaven Branislav Babic/PIXSELL Slaven Branislav Babic/PIXSELL

