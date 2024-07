Galić: Macron nije pokazao sposobnost za jednu stvar, a bez toga nema stabilnosti

Podijeli :

Bivši veleposlanik u Parizu Mirko Galić komentirao je u Novom danu s Domagojem Novokmetom rezultat izbora u Francuskoj.

“Nema pobjednika koji nije i gubitnik. Predsjednik je htio pojasniti situaciju i pitao je za mišljenje birača, a ono je pojačalo konfuziju. Tko je pobijedfio? Savez ljevice je relativni pobjednik, ali oni ne mogu sastaviti vladu. Oni su moralni pobjednici. Fracuzi su glasali po moralu, ali su izabrali Francusku kojom će biti teško upravljati. To je najbolji opis. Predsjednička stranka je prošla puno bolje nego što su joj predviđali”, govori Galić.

Marine Le Pen

Komentirao je i (još jedan) izborni neuspjeh Marine Le Pen.

“Marine Le Pen je planiranu pobjedu pretvorila u razočarenje. Je li ovo njezin labuđi pjev i hoće li sada početi tonuti zbog obećanja koje stalno daje, ali ne održava? Njoj se dogodio jedan neočekivan poraz koji može ujtecati na njezine daljnje planove i rezultate. Francuska je funkcionirala na toj republikanskoj matrici, svi su protiv krajnje desnice. Na tome je gubio njezin otac, na tome i ona gubi sve izbore, osim europskih. Ona pomalo stječe status gubitnika u francuskoj politici, ona se već sad mora plašiti da će za tri godine na predsjedničkim izborima svi biti protiv nje i da će opet izgubiti izbore za koje unaprijed planira da će ih dobiti. Ona ima razloga strahovati za političku budućnost, i svoju i svoje stranke”, kaže.

Galić kaže kako je moguće sastaviti većinu ako bi se ujedinile dvije liste.

“Ono što su birači uspjeli, nije sigurno da političari mogu potvrditi ili nastaviti. … Pitanje je može li Macron izaći iz svoje kože i zaboraviti sve uvrede koje i primao i slao. Pitanje je bi li on i Melenchon sutra mogli funkcionirati. Teško je od političara očekivati odgovornost koju su pokazali birači. Birači su glasali po liiniji svoje moralne odgovoronosti za državu u naciju. Krajnja desnica bi mogla izazvati nestabilnosti”, govori Galić.

Jean-Luc Mélenchon

Govorio je i o tome tko je Jean-Luc Melachon.

“Melanchon je političar koji vješto koristi svoje govorničke sposobnosti. On prijeti i to je njegova velika slabosti, on je agresivan i to je također njegova velika slabost. Predstavljaju ga kao predstavnika krajnje ljevice. Zanimljivo je da se nitko ne plaši komunističke partije u Europi. Melenchon koji je bio socijalst, a socijalisti i komunisti su bili u savezu iz nužde, oni nisu prihvatljivi. To je velikim dijelom izazvao on sam – jer je i tvrdoglav i ima opsesiju da bude predsjedik republike. Zato mu je Macron na putu dok odgaja svog nasljednika. Macron bi morao pripremati svog nasljednika, možda ga i priprema i čuva u rezervi, ali ga nije pokazao. Dotle ima puno aspiranata, a Melenchon je jedan od onih koji to najglasnije ističu”, kaže Galić .

Najmanje dobar scenarij za Francusku

“Teško mi je vjerovati da bi Macron uspio u operaciji u kojoj je u Hrvatskoj uspijevao Pleković, da otrgne jedan dio neke koalicije. To je u Francuskoj nemoguće, to bi bila izdaja naroda koji je glasao za jednu formaciju, jedan savez i teško bi bilo objasniti biračima, koji su opet izašli u skoro rekordnom broju”, kaže Galić o mogućem sklapanju postizbornih koalicija.

Emmanuel Macron

Galić kaže i kako je Macron najnepopularniji predsjednik Francuske.

“On mora tu svoju taštinu zatomiti i tražiti rješenja unutar većine koju je narod definirao. Izvan toga neće uspjeti uspostaviti stabilnost u zemlji. Nije na predsjedniku da dijeli zemlju. Na predsjedniku je da ujedinjuje, bez obzira na ekstreme. Macron nije pokazao tu sposobnost. Francuska je za njegovog mandata podijeljena više nego što je bila prije. Chirac je tražio i pobijedio na programu liječenja socijalne frakture, socijalnog loma koji se dogodio francuskom društvu. Macron nije ništa učinio na tom polju. Francuska ima tradiciju moćne države. Premalo se misli na društvo, a jučer je društvo reagiralo. Nije to politika, nego društvo. I to društvo koje je izašlo na ulicu, možda se osjećaji koje su pokazali ne moraju do kraja realizirati, ali svakako su poruka da Francuska može izaći na ulicu, ne da riješi probleme, nego da natjera politiku da rješava probleme”, zaključio je.

