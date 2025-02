Fižulić o bojkotu trgovina: Danas neću u trgovinu, zbog elementarne solidarnosti

Podijeli :

Bivši ministar gospodarstva Goranko Fižulić u Novom danu je s našom Ninom Kljenak govorio o novom, trećem općom bojkotu trgovina. Naime, potrošačka platforma "Halo, inspektore" pozvala je potrošače na opći bojkot svih oblika trgovine ovaj petak.

“Kod ovakvih bojkota, protesta, gubi se na svježini. Moja pretpostavka je da će ovaj današnji biti ispod razine onog od prošlog petka ili onog od prije dva tjedna”, navodi Fižulić.

Dodaje i da nije za sve isto u kojem dijelu mjeseca se događa bojkot. Komentirao je i posljedice ovakvih bojkota.

FOTO / Počeo bojkot, pogledajte kako izgledaju dućani

“Što smo postigli, koji je rezultat? Sigurno je rezultat da su trgovci naučili lekciju da ne mogu imati prevelike razlike u cijenama u istim trgovinama u susjednim zemljama i da to izaziva opravdani bijes kod građana. Vjerojatno će u narednom razdoblju doći do ujednačavanja cijena kod onih proizvoda gdje je to naročito stršalo”, istaknuo je Fižulić.

“Sigurno neću danas otići u trgovinu, zbog elementarne solidarnosti”, dodao je, govoreći o današnjem općem bojkotu.

“Bojkot je polučio ključan element – da su po prvi puta trgovci dobili lekciju da ne mogu formirati cijene na način da je Hrvatska izolirani otok i da je prva konkurencija njima u Japanu. Ta lekcija je naučena. I potrošači su naučili neku lekciju – da imaju neku moć”, smatra Fižulić.

Ističe da je Vlada trebala raditi na inflaciji, dodajući da je država kumovala inflaciji kad je povećala plaće državnim i javnim službenicima.

“Glavina radi sve protiv interesa turizma”

Premijer Andrej Plenković pozvao je ranije na oprez prilikom formiranja cijena u turizmu, upozorivši kako tržišni signali pokazuju da Hrvatska gubi konkurentsku cjenovnu prednost pred mediteranskom konkurencijom te da cijene u turizmu rastu brže nego u konkurentskim zemljama.

“Pozivam Vladu, Primorca i Glavinu da kao prvi korak konkurentnosti Hrvatske smanje PDV na hotelski smještaj s 13 na 5 ili 7 posto kako imaju sve konkurentske zemlje na Mediteranu”, poručio je Fižulić.

Tvrdi da ministar turizma Tonči Glavina “radi sve protiv interesa turizma”.

“Apelirati na one koje se bave turizmom, da su njihove cijene previsoke, a ne pogledati od čega se cijena sastoji, nije fer. Zašto Hrvatska ima najviši PDV na hotelski smještaj među svim konkuretnskim državama?”, pita se Fižulić.

