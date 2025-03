Fižulić: Zašto hrvatski vojnik može ići na Kosovo, a ne u Ukrajinu?

Podijeli :

Goranko Fižulić komentirao je u N1 Studiju uživo kod Nine Kljenak situaciju u Ukrajini.

“Hrvatska je članica EU-a, valjda svi koji živimo u EU-u moramo na prvom mjestu biti interes EU-a. EU nikada u povijesti nije nikoga proglasila, smatrala ili tražila da joj bude neprijatelj, nije tako strukturirana, da bi traćila neprijatelje po svijetu. EU ima određene vrijednosti koje drugim zemljama, Rusija na prvom mjestu, a sad i Trumpova Amerika, jednostavno smetaju. Unutar EU-a postoje oni koji smatraju da liberalna demokracija sama po sebi nije vrijednost i koji su protivnici EU-a i svega to on gradi. Rusija je protivnik EU-a jer je to Putinova Rusija, ne jer je EU od nje radio neprijatelja. Upravo suprotno”, kaže.

Analitičar: “Trump sada vidi da s Rusijom ne ide kako je mislio. Male su šanse i da europski vojnici budu u Ukrajini”

“Kazati da sada Rusija nije prijetnja je iznimno naivno. Rusiju o EU dijele temeljne vrijednosti. Kad Putin završi svoj posao u Ukrajini, što će on nakon toga raditi? Dignuti dva prsta i tražiti da ga prime na sastanak G8?”, kaže Fižulić dodajući da se ne može sve vratiti na stanje prije 2022. ili 2014. jer je Rusija velika sila i mi to moramo respektirati. “takav scenarij se neće dogoditi. Europe sebe mora pripremiti na scenarij u kojemu je Rusija dugoročno protivnik, ne samo za vrijeme Putina. Mi ne možemo žmiriti i govoriti si da Rusija neće pokušati anektirati dio neke druge zemlje. Mi to ne znamo. Bilo bi od nas lakovjerno ponašati se kao da Rusija nije protivnik”, kaže.

Izjave Zorana Milanovića

Što se tiče izjava Zorana Milanovića, on kaže kako smatra da predsjednikove izjave ne korespondiraju s činjenicama.

“Ne mogu ocijeniti je li to kontriranje Plenkoviću ili je to stvarni stav. Za mene je pitanje sudjelovanja u koaliciji voljnih i svim aktivnostima EU-a u potpori Ukrajini i svemu što će se događati kad dođe do mira u Ukrajini, je pitanje elementarne političke pismenosti. Ako mi kao mala zemlja koja ima rizik u vlastitom susjedstvu ili zemlja koja želi sudjelovati u izgradnji Ukrajine, ako to nije dovoljno da RH sudjeluje u koaliciji voljnih, ne znam na koji način ja gledam”, govori Fižulić.

Goranko Fižulić kaže da su hrvatski vojnici i ranije sudjelovali u misijama poput one u Ukrajini zbog koje je došlo do razdora u državnom vrhu, a sudjeluju i sada. “Zašto hrvatski vojnik može ići na Kosovo, a ne u Ukrajinu? Što će nama Ruska Federacija napraviti, što, mi moramo biti prijatelji s Ruskom Federacijom”, pita se Fižulić.

