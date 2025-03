Europarlamentarac otkrio detalje sastanka: U Bruxellesu nije bilo pumpanja, ali je bilo ribanja Vučića

Podijeli :

Sinoćnji sastanak Aleksandra Vučića s čelnicima EU bio je važan jer se razgovaralo o slobodi medija, vladavini prava i medijskim slobodama, rekao je europarlamentarac Gordan Bosanac, ističući da se, prema porukama koje su uslijedile nakon sastanka, može govoriti o posebnoj nelagodi za predsjednika Srbije.

Zastupnik Europskog parlamenta Gordan Bosanac za N1 kaže da je očito kako je pismo koje su uoči sastanka uputila 32 zastupnika tog parlamenta – među kojima je i on bio jedan od inicijatora – predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen imalo odjeka u europskim institucijama te je pridonijelo zauzimanju znatno oštrijeg stava prema Vučiću.

Dodaje da je jedan od ciljeva tog pisma bio staviti posjet u kontekst u kojem treba biti, a to je da se u Srbiji događaju važne promjene i da postoji velik broj ljudi koji zagovaraju europske vrijednosti.

EK za N1: Von der Leyen će tražiti odgovore od Vučića o prosvjedima i zvučnom topu

“Tražili smo da do tog sastanka ne dođe u ovom trenutku upravo zato što smo bili svjesni da bi se mogao zloupotrijebiti kako bi se prikazao kao neki veliki uspjeh. Osim toga, smatramo da u ovom trenutku nije dobro razgovarati s vodstvom Srbije koje se očito protivi temeljnim europskim vrijednostima – onima koje pak zagovaraju ljudi koje čujemo na ulicama Srbije i Beograda. Naravno, nismo očekivali da će von der Leyen otkazati sastanak, ali ono što mogu reći jest da je to pismo snažno odjeknulo u europskim institucijama te stvorilo atmosferu u kojoj se svaka izjava i odluka morala triput promisliti. Mislim da tvit koji smo sinoć vidjeli nakon sastanka od von der Leyen i Coste jasno govori da tamo nije bilo pumpanja, ali sigurno je bilo ribanja Vučića”, naveo je Bosanac.

“Došao je klečati na kukuruzu”

Prema njegovoj ocjeni, sada dolazi do redefiniranja stava Europske komisije prema predsjedniku Srbije, što se jasno vidi iz poruka koje je uputila von der Leyen.

“Sjetite se njezinih prošlih, potpuno pogrešnih riječi u Beogradu kada je predstavljala plan i kada mu je rekla: ‘Predsjedniče, vaša djela slijede vaše riječi’ te ga proglasila šampionom europskih integracija. Moje pitanje za von der Leyen sada je – kako je moguće da jedan takav šampion posrne u samo četiri mjeseca i da se, napokon, počne razgovarati o stvarnim problemima, a to su sloboda medija, vladavina prava i medijske slobode? To je ogromna razlika u odnosu na ono što smo ranije vidjeli. Jučer smo čuli da je sastanak bio važan upravo zato što se razgovaralo o tim temama. Zamislite – ako ste lider jedne zemlje i dođete na sastanak s najvišim čelnicima Europske unije, a umjesto da razgovarate o reformama i korištenju europskih sredstava, morate objašnjavati jeste li ili niste koristili zvučne topove protiv prosvjednika – to znači da ste došli, kako bismo rekli, klečati na kukuruzu i da ste dobili ozbiljno ribanje”, rekao je Bosanac.

Sugovornik N1 smatra da sada može biti više naglaska i inzistiranja na tome da se vidi što se stvarno događa u Srbiji i jesu li reforme koje se tamo provode stvarne.

“Nadam se da će sada Komisija progledati i vidjeti da zapravo postoji ogromna većina ljudi u Srbiji koji žele normalan život, koji ne žele živjeti u korumpiranoj državi, već žele vladavinu prava, reda i solidarnosti. Mislim da Komisija treba čuti te poruke i pružiti im neku vrstu političke podrške. Naravno, ostaje vidjeti hoće li se i na koji način formirati nova vlada te hoće li imati otvoren put i želju za europskim integracijama. Ono što se nakon ovog sastanka može zaključiti jest da signali iz EU govore – vratimo se temeljnim postavkama EU i postavimo ih kao primarne kriterije”, objašnjava Bosanac.

Eurozastupnici traže od Ursule von der Leyen da otkaže sastanak s Vučićem

“Poruke studenata zapisane su u temeljima EU-a”

Naglašava i da su poruke koje dolaze od studenata, građana i građanki Srbije iste one koje su zapisane u temeljima Europske unije. Govoreći o uspješnosti prosvjeda, istaknuo je kako njihov broj pokazuje da postoji mogućnost nenasilne promjene vlasti.

“Američka autorica koja je proučavala nenasilne promjene vlasti znanstveno je dokazala jedno pravilo, poznato kao ‘pravilo 3,5 posto’. Ono kaže da, ako 3,5 posto građana jedne zemlje sudjeluje u nenasilnom otporu, postoji vrlo velika vjerojatnost da će doći do promjene autoritarnog režima. Mislim da je Srbija prešla tu brojku od 3,5 posto i nadam se da će se i tamo pokazati da je ta znanstvena teorija bila točna – ali, naravno, uz uvjet da sve prođe kroz nenasilan i demokratski prijenos vlasti”, zaključuje Gordan Bosanac.

