Hoće li ograničavanje rada nedjeljom proći na Ustavnom sudu?

Donosimo jutarnju analizu naše reporterke Anke Bilić Keserović.

Svakako najznačajnija novina je da će se ubuduće rad nedjeljom plaćati 50 posto više. To je značajno zbog činjenice da se obuhvaćaju svi sektori. Obuhvaća to i sve one kompanije koje nemaju kolektivne ugovore. Znamo da je u privatnom sektoru takvih firmi koje imaju kolektivne ugovore iznimno malo.

Druga značajna promjena kada je u pitanju rad nedjeljom je pokušaj ove Vlade da se bitno ograniči rad nedjeljom na način da se dozvoli u godini da se radi 16 nedjelja po izboru poslodavca. Veliko je pitanje, s obzirom da i ovdje postoje iznimke, hoće li to proći na Ustavnom sudu.

U posljednji trenutak, Vlada je odustala od tzv. priziva savjesti, odnosno mogućnosti da radnici odbiju rad nedjeljom. Dosta je bilo prigovora poslodavaca na tu odredbu. Vlada je odustala, a sam minstar je to objasnio nekim šumovima u komunikaciji. Ministar kaže da će to ipak biti iduće godine na dnevnom redu.

Kada su u pitanju poslodavca, Vlada im je djelomično izašla u susret. Zasad je ministar neumoljiv oko Zakona na ekstraprofit. Ministar kaže da neće odustati. To je granica od 300 milijuna kuna prihoda. Čini se da će i turističke kompanije biti obuhvaćene tim porezom.

