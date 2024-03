Hoće li sud potvrditi optužnicu u aferi JANAF u kojoj se spominju Turudić i njegova odijela?

Podijeli :

Josip Regovic/PIXSELL

Optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu počelo je danas razmatrati optužnicu protiv bivšeg šefa JANAF-a Dragana Kovačevića i poduzetnika Kreše Peteka što ju je u nastavku afere JANAF podigao USKOK.

U njoj se, kako smo već javljali, spominje se i ime novoizabranog glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, kojem je, kako tvrdi USKOK, Kovačević uz Petekovu pomoć kupovao odijela.

Tko je sve dobivao odijela?

Osim Turudića u optužnici su navedena i braća Milijan i Jozo Brkić, te visokopozicionirani HDZ-ovac Marijo Kapulica kao osobe kojima je Krešo Petek na zahtjev Dragana Kovačevića plaćao odijela.

Bilo je to, prema USKOK-ovoj optužnici, mito koje je Kovačević dobivao od Peteka u zamjenu za poslove s JANAF-om na Terminalu Omišalj.

Riječ je o investiciji JANAF-a na Terminalu Omišalj vrijednosti 1.490.146,53 eura i 597.178,95 eura, koje je, prema optužnici dobio Elektrocentar Petek. Nakon tako zaključenih ugovora, sumnja USKOK, Kovačević je osiguravao Petekovoj firmi i ažurne isplate predujmova.

Koliko je mita dobio Kovačević?

Sukladno njihovom dogovoru, u zamjenu za opisano postupanje Petek je, prema optužnici, predao Kovačeviću najmanje 13.272,28 eura u gotovini. Osim toga je, na Kovačevićev zahtjev podmirivao njegove privatne troškove od najmanje 18.289,20 eura za kupnju odijela i drugih odjevnih predmeta za samog Kovačevića, članove njegove obitelji, te za njegove prijatelje i poznanike.

Upravo među tim prijateljima i poznanicima spominju se Turudić, Brkići i Kapulica.

Još kada je otvoren ovaj krak istrage u aferi JANAF i Turudić i Kapulica i Brkići demantirali su navode USKOK-a.

Turudić negira da je dobio mito

U razgovoru s našom Ninom Kljenak sudac Turudić lani je naglasio da mu bivši šef JANAF-a nikada nije kupio niti jedan komadić odjeće.

“Iz medija sam saznao da je taj postupak vodio USKOK. Mogli su me pozvati i pitati. Dao bih im sve informacije. Tog poziva nije bilo i to nije fer postupanje. To nije postupak koji služi utvrđivanju istine nego je objava u medijima služila mom osobnom sramoćenju”, naveo je u travnju 2023. godine. Kasnije je ispitan kao svjedok.

I u svom iskazu negirao je primanje odijela od Kovačevića, no istražitelji optužbe temelje među ostalim i na porukama koje su pronađene u Kovačevićevom mobitelu. Turudić je i u nedavnom intervjuu za N1 rekao da ničeg spornog s kupovinom odjeće u privatnom salonu. Dapače, kaže da ga je tamo uputio drugi sudac koji je također kod istog krojača nabavljao košulje.

Kako će rušiti optužnicu?

Sam Kovačević je ovu USKOK-ovu optužnicu nazvao lažnom, te najavio kaznene prijave protiv Zlate Hrvoj Šipek i tužitelja koji je pokrenuo istragu protiv njega, Tomislava Kambera zbog zlouporabe položaja i ovlasti, a protiv člana uprave Janafa Vladislava Veselice zbog davanja lažnog iskaza.

Njegova obrana uz odgovor na optužnicu zatražila je, kako doznajemo, da se iz sudskog spisa kao nezakoniti dokazi izdvoje tajne snimke njegovih razgovora. Osim što smatraju da sudski nalozi nisu dobro obrazloženi, uvjeravaju optužno vijeće i da Kovačević nije cijelo vrijeme bio prisluškivan na osnovu valjanih sudskih naloga.

Sličnu argumentaciju već je iznio u kraku afere JANAF za koji je ranije podignuta optužnica, no sud ga je odbio i optužnicu potvrdio.

