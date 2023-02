Hrebak o usporavanju rasta BDP-a: Sve je u skladu s očekivanjima i inflacijom

Podijeli :

Član vladajuće većine Dario Hrebak (HSLS) govorio je hrvatskom gospodarstvu i inflatornim pritiscima.

Hrvatsko gospodarstvo poraslo je i u četvrtom tromjesečju prošle godine, sedmi kvartal zaredom, no rast je usporen na četiri posto, dok je u cijeloj 2022. BDP porastao za 6,3 posto. Komentirajući te podatke DZS-a, Dario Hrebak kazao je da je to u skladu s očekivanjima.

“Mislim da je to i bilo najavljeno. Za ovu godinu se najavljuje rast BDP-a svega nešto više od 1 posto. Nije nešto što bi nas jako iznenadilo. Sve je u skladu s očekivanjima i inflatornim učincima”, kazao je Hrebak.

Smatra da Hrvatska u sve to ulazi dosta spremna.

“Mislim da to neće biti neka kriza i recesija kao što je najavljivano, kao što su bile neke krize koje smo prošli, ali u svakom slučaju neće biti više niti onih godina kao što su 2021. i 2022. Po meni je 2022. možda bila i najbolja u povijesti RH. Ovo će biti godina jedne uspavane gospodarske aktivnosti”, prognozira Hrebak.

Napominje i da se predviđa da će inflacija pasti vjerojatno i za duplo, ali dodaje da je i šest posto inflacije i dalje puno.

“To nisu dobre vijesti za građane jer znači da će cijene i dalje rasti. Ne znam do kuda to može sve voditi, ali ne može trajati još dugo. Godinama sigurno ne, ali u mjesecima koji dolaze sigurno će i taj inflatorni učinak padati. To ne znači da će se gospodarstvo odmah oporavljati. U idućih godinu, dvije sigurno će biti manji gospodarski rast nego što smo navikli”, rekao je Hrebak koji napominje da ne smijemo ići u dizanje bilo kakvih poreza niti previše štedjeti.

Rekao je i da je najveća kazna trgovcima da ne prodaju svoju robu.

“Treba pripaziti kada se kupuju određeni proizvodi”, kazao je Hrebak, dodajući da i njegova obitelj obraća pozornost što i gdje kupuje.

Upitan podržava li najavu da će se daljnje subvencije za privatnike uvjetovati njihovim dosadašnjim ponašanjem, nije htio dati jednoznačan odgovor, ali je ipak dodao:

“Ako je netko htio zaraditi u ovoj krizi, apsolutno ne vidim zašto bi dobio još dodatnu pomoć države. Ovdje sam jako oprezan i zato ne želim dati jasan odgovor jer smo vidjeli i kod poreza na ekstraprofit da je jako teško pronaći tko je ekstraprofitirao.”

