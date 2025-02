Hrvaticu šokiralo pitanje koje je dobila prilikom najma stana. Javio se i najmodavac

Podijeli :

Priuštiti si stan ili kuću u Hrvatskoj u današnje vrijeme je praktički ravno nemogućoj misiji, kupnja za sobom povlači goleme kredite, a i sam najam nije neka lakša opcija. No, većina ljudi na to se odluči zbog posla ili studiranja.

Oni koji se odluče za najam, znaju koliko je to mukotrpan posao. Ako se i nađe normalan stan, cijena bude previsoka pa mnogi odustanu. Teško je pronaći ravnotežu u cijeni i kvaliteti. Ako se pak i pronađe stan koji je funkcionalan i za razumnu cijenu, nova prepreka su sami najmodavci. Nitko ne želi nekog tko će im cijelo vrijeme visjeti za vratom ili dolaziti nenajavljen. Rasprava o tome povela se na Redditu gdje je jedna Hrvatica otkrila svoju situaciju. “Stanodavac me pitao čime se bavim, jesu li to normalne stvari? Prvi put tražim stan (djevojka sam, sama ću živjeti) i imam stalan posao. Pronašla sam nešto što mi odlično paše i nazvala sam osobu koja izdaje stan gdje sam pitala može li se pregovarati o cijeni za dulji period i on je rekao da može. No, ubrzo nakon toga me pitao čime se ja bavim. Rekla sam mu da imam stalan posao i upitala je li bitno čime se bavim, na što je on rekao da je, jako. (Bavim se programiranjem i vidjela sam masu puta da ljudi to iskorištavaju pa sam mu rekla prijatno i doviđenja). Molim za mišljenja je li ovo normalno pitanje kod izdavanja stana?” upitala je korisnica koja je dobila gomilu komentara, prenosi Večernji list.

Reakcije korisnika

Jedan od korisnika je napisao: “Želi procijeniti hoćeš li moći plaćati rentu i je li ti posao stabilan.” Stav je to koji su dijelili i mnogi drugi korisnici. “Rekao bih da je sasvim normalno pitati. Mislim da bi svaki vlasnik stana želio znati čine se osoba koja živi u njegovom stanu bavi. Još ti imaš sasvim poželjan odgovor na to pitanje, pa ne znam zašto ne bi odgovorila.”

U raspravu se uključio i korisnik koji i sam iznajmljuje stan pa je pojasnio kako to izgleda iz njegove perspektive: “Mi uvijek pitamo da znamo može li si osoba dugoročno priuštiti stan, dosad smo imali negativna iskustva tipa s dostavljačima hrane i ekipom koja radi poslove za koje prvi put čuješ.”

