I danas grmljavinski pljuskovi, moguće bujice. Prema Europi putuje kanadski dim

Pixabay / Ilustracija

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Nalazimo se u polju sniženog ujednačenog tlaka zraka vlažne tople nestabilne zračne mase koja stacionira nad Sredozemnim morem. Sjevernije od Alpa je visoki tlak anticiklone sa središtem nad sjevernim morem. Ciklonalni poremećaj s Atlantika nazvan “Oskar” stacionira zapadno od obale Irske i Velike Britanije popunjava se, ali donosi nestabilan oceanski zrak nad Pirinejski poluotok i Francusku. Nad zapadnim atlantikom uz obalu Amerike razvija se ciklona umjerenih širina koja je svojom cirkulacijom povukla dim kanadskih šumskih požara te ih nosi prema Islandu i Norveškoj.

Manja količina toplog nestabilnog zraka u zapadnom visinskom strujanju premješta se sa sjeverne Italije nad Jadran i naše zapadne krajeve, do kraja dana proširit će se nad cijelu zemlju.

AccuWeather objavio veliku prognozu za proljeće. Kako će biti u Hrvatskoj?

Danas će vrijeme biti red sunca, red oblaka. Naoblaka će se sa zapada postupno proširiti nad cijelu zemlju. Zbog vrlo nestabilne atmosfere pune vlage očekujemo poslijepodne u unutrašnjosti umjeren do jak razvoj dnevne naoblake s pljuskovima i grmljavinom. Obilnije oborine mogu lokalno izazvati bujične poplave. Navečer prestanak oborine i razvedravanje sa zapada. Poslijepodne će na Jadranu zapuhati umjeren do jak maestral. Najviše dnevne temperrture od 24 do 28. Zbog visokog

postotka vlage u atmosferi biti će sparno. Temperatura mora je od 19 do 22, oprez oko podneva – UV indeks je visok.

Sutra, u nedjelju, na Jadranu i uz Jadran sunčano, a u unutrašnjosti promjenjivo uz poslijepodnevne pljuskove s grmljavinom. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak, a na Jadranu maestral koji će krajem dana na sjevernom dijelu okrenuti na buru. Jutarnje temperature zraka od 12 do 17, na Jadranu od 17 do 21, a najviša dnevna temperatura od 20 do 25 na kopnu te od 25 do 28°C uz obalu i na otocima.

Početkom idućeg tjedna postupna stabilizacija vremena uz dulja sunčana razdoblja. U unutrašnjosti jak do umjeren razvoj dnevne naoblake uz poslijepodnevne pljuskove uglavnom u planinskim krajevima. Na Jadranu pretežno sunčano, a slaba do umjerena bura puhati će do sredine tjedna. Malo hladnije.

