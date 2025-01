Intenzivne promjene vremena pred nama, DHMZ izdao upozorenje zbog juga

Podijeli :

Pexels / Ilustracija

Donosimo vremensku prognozu Bojana Lipovšćaka.

Ciklona ÉOWYN prešla je preko Irske i Škotske te se vrti pred obalom Norveške, s njom povezana hladna fronta prostire se nad zapadnom Europom sjeverno od Alpa. Ispred fronte pojačano je jugozapadno visinsko strujanje kojim topli zrak sa sjevera Afrike i sredozemnog bazena dolazi nad naše krajeve. Mlazna struja nad Atlantikom na visini 11000 metara struji brzinom od oko 380 km/h na njenom južnom rubu između Grenlanda i Azorskih otoka dolazi do intenzivnog razvoja nove ciklona na ppolarnoj fronti.

Prognoziran je pad tlaka u središtu ciklone do 945 hPa i to u kratkom vremenu od 24 sata te i ta ciklona kao i njezina prethodnica Éowyn ima karakteristike intenzivne ciklogeneze.

Prognoziramo njezin dolazak do obala Irske i Europe početkom idućeg tjedna, s tim da je putanja premještanja središta ciklone nešto južnije te će njenim približavanjem doći do pada tlaka u Sredozemnom bazenu.

Nad našim krajevima je ujednačeno polje povišenog tlaka bez vjetra što pogoduje stvaranju magle. Nakon razilaženja magle prevladavat će sunčano i za doba godine iznadprosječno toplo vrijeme. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti i na Jadranu od 10 do 16 °C. Krajem dana na Jadranu će zapuhati jugo i oštro i jačati u noći na nedjelju.

U nedjelju djelomice sunčano i toplo. Jutarnje temperature u unutrašnjosti od 5 do 8 °C, na Jadranu i uz Jadran od 9 do 13. Puhat će jugo koje će jačati poslijepodne te je DHMZ izdao žuti alarm za vjetar na cijeloj obali Jadrana te u Lici prognozirane su brzine vjetra do 75 km/h. Poslijepodne na sjevernom Jadranu te u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti porast naoblake uz kišu mjestimice. Veće količine oborina moguće su una Kvarneru, Istri te Gorskom kotaru. Najviše dnevne temperature zraka od 12 do 17 °C.

Prvi dio idućeg tjedna promjenljivo oblačno uz povremenu kišu i jugo.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.