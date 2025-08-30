

S obzirom na to da se radi o postupanju u području zaštite prava i interesa i djece, iz PU zagrebačke nisu u mogućnosti objavljivati više informacija o kriminalističkom istraživanju.



Ističu kako su za poduzimanje izvidnih radnji kod sumnje u počinjenje kaznenih djela ovlaštena isključivo tijela predkaznenog i kaznenog progona, a to su policija, državno odvjetništvo i sudovi, a nikako građani, organizacije i slično.



Policija postupa u povodu svake zatražene intervencije, a kada se radi o zaštiti djece policijski službenici postupaju posebno obazrivo te se u takvim slučajevima poduzimaju sve potrebne mjere i radnje s ciljem zaštite žrtava i procesuiranja počinitelja odnosno žurno se intervenira i poduzimaju sve mjere u suradnji sa svim tijelima koja sudjeluju u postupku s ciljem zaštite dobrobiti maloljetnih osoba.



"Koristimo priliku i savjetujemo djecu, mlade, roditelje i stručnjake koji rade s djecom da za više informacija o samozaštitom ponašanju posjete Red Button (MUP-ova on line prijava zlostavljanja djeteta), gdje mogu i anonimno prijaviti svoja saznanja o seksualnom zlostavljanju i iskorištavanju djece, ali i svim drugim oblicima nasilja ili povrede prava djece", ističu iz PU zagrebačke.